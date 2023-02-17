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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 : مكالمة مزعجة

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، يحب أن يعامل الأشخاص بصراحة وان يتعامل بالمثل، يقدرون بشدة الأوقات العائلية وتقديسها.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات برج الثور وحظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023

تشير التنبؤات الفلكية اليومية إلى أنك قد تستمتع بيوم مريح في العمل وأنت تتعامل مع كل شيء بتوازن وهدوء، أنت واثق من قراراتك وثابت في تصميمك، من الناحية الصحية، إنه يوم عادي مع احتمال الإصابة بأمراض طفيفة مثل البرد والسعال والصداع، لا تكون الرومانسية أقوى ما تسعى إليه اليوم، يمكنك أن تكافح للتعبير عن نفسك أمام شريك.

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

إنه يوم عادي في العمل اليوم دون أي متاعب كبيرة في طريقك، يمكنك أن تتوقع يومًا مريحًا مع بعض المحادثات الودية.

توقعات برج الثور صحيا

قد تضطر إلى التعامل مع بعض المشكلات البسيطة لأن تغير الطقس يؤثر عليك بعدة طرق، يمكنك التفكير في تناول بعض المكملات الصحية لتحسين مناعتك.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا

قد يتعين على حياتك العاطفية أن تمر ببعض المصاعب اليوم بينما تكافح للتعبير عن مشاعرك.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

من المحتمل أن تزعجك مكالمة من قريب مقرب وتزعج سلامك العقلي، إنه وقت جيد للجلوس والتحدث معهم بوضوح.

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