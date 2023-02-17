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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هي حرة .. محبو ابنة شيرين يهاجمون هؤلاء وتصرف صادم منها

ابنة شيرين عبد الوهاب
ابنة شيرين عبد الوهاب

هاجم محبو ابنة النجمة شيرين عبد الوهاب، عددا من المتابعين الذي يطالبونها دائما بالاطمئنان على والدتها، ويسألونها عن حالها.

وكتب محبوها اتركوها في حالها هي حرة في تصرفاتها ولا تسألوها عن والدتها فلها حياتها الخاصة"، ولم تتفاعل ابنة شيرين مع هذه الرسائل واكتفت بالرد على أصدقائها فقط.

لا تزال ابنة مطربة مصر والوطن العربي، النجمة شيرين عبد الوهاب، تتفاعل مع جمهورها عبر حسابها على تطبيق تيك توك بفيديوهات لها تشدو بالأغاني التي تحبها.

ولكن الجمهور خائف على ابنة شيرين خصوصا انها في سن المراهقة ومتعجبين من عدم وجود والدتها معها في هذا الوقت، ودائما يكتبوا لها في التعليقات طمنينا على شيرين، ليه سيباكي، فين شيرين، انتي في سن خطر ومحتاجة رعاية، ولكنها لاترد على مايكتبه المتابعون ودائما تتجاهلهم.

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نشرت ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب فيديوهات كثيرة لها عبر حسابها الرسمي على تيك توك، وكان الرابط بينهما طلب الجمهور بأن تقدم فيديو معها، ولكنها تجاهلت كل تلك الطلبات ولم ترد عليها، كما طالبوها بأن تخبر والدتها بإقامة حفلات أكثر.

نشرت ابنة شيرين فيديو لها عبر تطبيق تيك توك ولكن المفاجئ للجمهور ظهور صورة في خلفية الفيديو لشيرين في الطفولة وكان شكل شيرين مفاجئا للجمهور، ووصفوا شكلها بـ البريء.

شيرين عبد الوهاب ابنة شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب تصرف صادم الوطن العربي

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