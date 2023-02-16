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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

3 أزمات تضرب شيرين عبد الوهاب خلال 2023

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

بدأ عام 2023 مليء بالأحداث المثيرة التى ضربت الفنانة شيرين عبد الوهاب بداية بالخضوع للتحقيق في لبنان على خلفية لقائها بالفنان فضل شاكر ورقصها فى ملهى ليلى وأخيرا أزماتها مع شركة روتانا.

أزمة شيرين بسبب فضل شاكر 

في الساعات الأولى من العام، نشر فضل شاكر على حسابه في انستجرام مقطع فيديو يظهر فيه رفقة شيرين وزوجها حسام حبيب، ومتعهد الحفلات يوسف حرب والشاعر أحمد ماضي، وعلّق عليه: "شو اشتقت لهيدي الجمعة الحلوي بعد سنين طويلة وشو اشتقتلكن".
وشنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا شديدًا على شيرين عبد الوهاب، بعد زيارتها للفنان فضل شاكر برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، وطالب بعض اللبنانيين الجهات الأمنية في لبنان التحقيق مع شيرين، بشأن زيارتها لفضل، إثر هروبه من العدالة وبقائه في مخيم عين الحلوة، وقدرة شيرين في العثور عليه وزيارته برفقة عدد من الصحفيين.

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رقص شيرين عبد الوهاب 

أثارت شيرين عب الوهاب الجدل، وتصدرت قوائم تريند مواقع التواصل، ومحرك البحث "جوجل"، عقب انتشار مقطع فيديو لها، وهي ترقص خلال تواجدها مع زوجها حسام حبيب وابنتها في أحد الملاهي اللبنانية.

وظهرت شيرين في عدة مقاطع، وهي تغني جالسة، قبل أن تقوم لترقص على كرسي الطاولة بجوار زوجها الفنان حسام حبيب، وابنتها.

مقاطع الفيديو التي وجدت انتشارا سريعا، قوبلت بالتعليقات الساخنة والسؤال عن حالة الفنانة النفسية والصحية بسبب الرقصة التي وصفها البعض بالهستيرية، خاصة عقب ظهورها بوزن زائد.

أزمة شيرين وروتانا 

كشف محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب - حسام لطفي - في تسجيل صوتي لبرنامج mbc trending، عن كواليس أزمة موكلته مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والقضية المنظورة في القضاء.

وقال حسام لطفي - محامي شيرين عبد الوهاب - إن شركة روتانا رفعت دعوى قضائية بسبب عدم تسليم الألبوم المكون من 9 أغاني، وأيضا بسبب طرح أغاني في السوق لم تمنح للشركة.

وأوضح محامي شيرين عبد الوهاب، أن الفنانة انتهت من تسجيل الألبوم، ووجهت لـ روتانا، دعوى قضائية لاستلام الألبوم، موضحاً أن الشركة قامت بتسريب الأغاني، لذلك رفعت شيرين، دعوى قضائية ضدها، مؤكدا أن موكلته لم تتقاضى أي أجر عن هذا الألبوم.

 

 

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