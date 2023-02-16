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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لم تتقاض أي أجر.. محامي شيرين عبد الوهاب يكشف تفاصيل أزمة روتانا

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

كشف محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب - حسام لطفي - في تسجيل صوتي لبرنامج mbc trending، عن كواليس أزمة موكلته مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والقضية المنظورة في القضاء. 

وقال حسام لطفي - محامي شيرين عبد الوهاب - إن شركة روتانا رفعت دعوى قضائية بسبب عدم تسليم الألبوم المكون من 9 أغاني، وأيضا بسبب طرح أغاني في السوق لم تمنح للشركة. 

وأوضح محامي شيرين عبد الوهاب، أن الفنانة انتهت من تسجيل الألبوم، ووجهت لـ روتانا، دعوى قضائية لاستلام الألبوم، موضحاً أن الشركة قامت بتسريب الأغاني، لذلك رفعت شيرين، دعوى قضائية ضدها، مؤكدا أن موكلته لم تتقاضى أي أجر عن هذا الألبوم. 

 

أعمال شيرين عبد الوهاب 

من جهة أخرى، كشف الشاعر أمير طعيمة عن البوستر الخاص بأغنية “المترو” للمطربة شيرين عبد الوهاب تمهيدا لطرحها خلال الأيام المقبلة.

الأغنية من غناء شيرين عبد الوهاب، وكلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى. 

 

زيارة شيرين وحسام حبيب لـ فضل شاكر

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة شيرين عبد الوهاب، وزوجها الفنان حسام حبيب، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تردد أنباء غير مؤكدة حول وقوع مشاجرة بين شيرين وحسام، واشتباكهما بالأيدي وتدخل أمن الفندق لفض المشاجرة.

ولكن تزامنًا مع تردد أنباء مشاجرة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، نشر الفنان اللبناني فضل شاكر، مقطع فيديو من جمع بين «شيرين وحسام» في لقاءه معهما اليوم الجمعة (أي بعد تردد تلك الأنباء) وذلك يدل على عدم دقة ما تردد.

وظهر فضل شاكر في الفيديو يجلس مع شيرين عبد الوهاب، وبجوارها زوجها حسام حبيب، في جلسة صداقة جمعت بينهم في لبنان، وتبادل كل منهم غناء عدة كوبليهات غنائية.

ونوّه فضل شاكر، أن مقطع الفيديو كان من جلسة لهم اليوم الجمعة، وليس من لقاء مسجل، إذ كتب في التعليق: «شو اشتقت لهيدي الجمعة الحلوي بعد سنين طويلة و شو اشتقتلكن». 

لمشاهدة الفيديو إضغط هنا

 


شيرين وحسام حبيب

قبل أيام قليلة،  صدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها  وزوجها الفنان حسام حبيب فى أحدث ظهور لهما من أحد الملاهي الليلية.

ولاحظ الجمهور عدة مفاجآت وهي أن وزنها لا يزال زائدا، كما تعاطفوا مع ابنتها التي كانت تنظر إليها بشفقة على رقصها الهستيري على أغنية آه يا ليل".

وتستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفل غنائي في الكويت يوم 12 يناير، وذلك في عودة منها لاستكمال نشاطها الفني بعد أزمتها الأخيرة. 

وروجت شيرين للحفل من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ونشرت بوستر الحفل وعلقت قائلة: “جمهور الكويت الحبيب.. لقاءنا يتجدد بتاريخ ١٢ يناير قاعة الارينا ٣٦٠  وسنة سعيدة عليكم.. تنظيم وإنتاج شركة فاشونيت”.

وكان من المقرر أن يقام الحفل يوم 29 أكتوبر الماضي، لكن تم إلغاؤه؛ بسبب دخول شيرين إلى المستشفى.

 

شيرين عبد الوهاب 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو جديدا للفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب فى أحدث ظهور لهما من أحد الملاهى الليلية .

وظهرت شيرين عبد الوهاب فى الفيديو وهى ترقص بهستيرية على أنغام أغنيتها الشهيرة “آه يا ليل".

ما زالت أصداء فيديو الرقص الهستيرى للفنانة شيرين عبد الوهاب مستمرا، حيث جاءت ردود الفعل حول الفيديو بحالة من الجدل الواسع، وشن البعض هجوما عليها بسبب رقصها المبالغ فيه. 

وبرغم هذا الهجوم الشرس، إلا أن شيرين عبد الوهاب لم تحرك ساكنا وتجاهلت الأمر، وهو نفس ما فعله الفنان حسام حبيب. 

كما تجاهلت ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب “هنا” ما أثير حول الفيديو، والتي كانت جزءا من الحدث وقررت أن تتفاعل مع جمهورها عبر التيك تيوك بفيديوهات لها، ولعل آخرها فيديو لإحدى الأغاني الأجنبية. 

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