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النيابة العامة تكشف: تسليم أكثر من 100 ألف مركبة لمالكيها.. واسترداد أصول بـ4.5 مليار جنيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة العامة تكشف: تسليم أكثر من 100 ألف مركبة لمالكيها.. واسترداد أصول بـ4.5 مليار جنيه

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

تواصل النيابة العامة تنفيذ خطتها لتطوير منظومة ساحات التحفظ وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأسفرت هذه الجهود عن إخلاء 65 ساحة تحفظ، واسترداد أصول تُقدر قيمتها بنحو 4.5 مليار جنيه، إلى جانب تسليم أكثر من 100 ألف مركبة إلى مالكيها، فضلًا عن ارتفاع عائدات بيع المركبات المصادرة إلى نحو 2.5 مليار جنيه، بما يعكس كفاءة الإجراءات المتخذة في إدارة الأصول المتحفظ عليها، وتعظيم الاستفادة منها بما يحقق الصالح العام ويحافظ على المال العام.

نيابة استرداد ساحات مليارات

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