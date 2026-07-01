هشام العسكري يكشف أسباب موجات الحر في عدد من الدول الأوروبية | فيديو

أكد الدكتور هشام العسكري، أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار عن بُعد، أن ما تشهده أوروبا من ارتفاعات غير معتادة في درجات الحرارة يُعد أحد السيناريوهات المتوقعة نتيجة تزايد الظواهر الجوية المتطرفة، وعلى رأسها موجات الحر الشديدة.

وقال هشام العسكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن ما يُعرف بـ«القبة الحرارية» يُعد العامل الأساسي وراء هذه الموجات، حيث تتشكل نتيجة وجود مرتفع جوي قوي في طبقات الجو العليا يعمل على احتجاز الهواء الساخن بالقرب من سطح الأرض، ما يؤدي إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة لفترات طويلة.

تراكمها تدريجيًا وزيادة حدتها

وأشار إلى أن القبة الحرارية لا تسمح بتبدد الحرارة أو تصريفها بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى تراكمها تدريجيًا وزيادة حدتها، وهو ما يفسر استمرار موجات الحر في عدد من الدول الأوروبية خلال فترات متتالية.