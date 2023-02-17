عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مصر تستعد لطرح أول صكوك سيادية مقومة بالدولار.. تحقق 5 مكاسب للدولة

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

خطوة جديدة تتخذها الدولة، من شأنها جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في التعامل على الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

صكوك تخضع للشريعة الإسلامية

وتقترب مصر ممثلة في وزارة المالية، من طرح أول صكوك سيادية مقومة بالدولار خلال الأسبوع المقبل، مع ترقب لمدى الإقبال من الأسواق من خلال حجم الطلبات المقدمة وتكلفة العائد عليها وخاصة بعد تراجع تصنيف مصر الائتماني من إحدى المؤسسات العالمية وكذلك بعد محدودية القدرة على طرح سندات بالعملة الأجنبية.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر منذ أيام، أن مصر تسعى إلى بيع صكوك إسلامية لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار في وقت أقربه الأسبوع المقبل، ولكن البيع المحتمل سيعتمد على ظروف السوق.

والصكوك هي أحد الأدوات المالية المستخدمة في الأسواق العالمية تشبه السندات المقومة بالدولار، ولكن تخضع معاييرها إلى مبادئ الشريعة الإسلامية من حيث نوع الضمانة المستخدمة، وعادة تكون في صورة استكمال تمويل أصل مملوك للدولة مثل مشروع معين.

كما أن العائد المقدم على الصكوك يتميز بأنه متغير ليس ثابت مثل السندات ولذلك دورية صرف العائد دائما يتم تحديدها وفق ربحية من المشروع المستهدف من الطرح، ولذلك يخضع دورية صرف العائد إلى الزيادة أو النقصان مع وجود متوسط للعائد يستطيع المستثمر البناء عليه قرار الشراء.

واستخدام الصكوك متاح أمام القطاع الخاص وكذلك الدولة وهنا يطلق عليها اسم صك (سيادي) لتمويل مشروع مملوك للدولة ممثلة عن الشعب.

بعد بيانات مبيعات التجزئة|ارتفاع الدولار الأمريكي وسط توقعات برفع الفائدة.. والأسترالي يتراجع

استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

واختارت مصر كل من "سيتي غروب"، و"كريدي أجريكول إس إيه"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"إتش إس بي سي"، و"بنك أبوظبي الإسلامي" للعمل على بيع الصكوك المحتمل، حسب وكالة بلومبرج.

فتح شهية فئة معينة من المستثمرين

يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال في سبتمبر 2022، إن وزارته تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية متى تتحسن أوضاع الأسواق الدولية؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

وقال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن فكرة تطبيق الصكوك ليست بالجديدة حيث إنه تم تطبيقها في عدد من الدول، ولكن هنا في مصر تطبيقها تأخر قليلاً، مشيراً إلى الدول التي أصدرت صكوكاً مثل الإمارات والسعودية وماليزيا وجنوب شرق آسيا، أمريكا، إنجلترا، فرنسا (الأكبر في تطبيق الصكوك) ، فضلاً عن ألمانيا.

وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه بالنظر إلى الصكوك السيادية فهي أداة مهمة تجذب المستثمرين الذين يرغبون في التعامل مع الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث يوجد عدد من المستثمرين يمتنعون عن التعامل مع بعض الأدوات المالية مثل السندات وأذون الخزانة لاعتقادهم أنها أداة من أدوات الدين.

واستكمل الخبير المصرفي، إن الذي يميز الصكوك عن السندات وأذون الخزانة أنها أداة ملكية مثلها مثل الأسهم تقريباً، ولكن الفرق بين الصك والأسهم أن الصك يكون محدداً في أصول معينة وتمويل مشروع محدد بعينه، مما يعطي حامل الصك معرفة كاملة بملكية الصك الذي يتملكه ويكون على دراية تامة بالتدفقات النقدية لدى المشروع.

حلول برلمانية عاجلة لخفض سعر الدولار أمام الجنيه

بارتفاع 81.8%.. مصر صدرت أحذية وملابس جلدية بقيمة 10 ملايين دولار 2022

وتابع الخبير المصرفي: إصدار الصكوك السيادية المقومة بالدولار في هذا التوقيت أمر هام للغاية، مشيراً إلى أنه سيكون له دورا كبيرا في جذب موارد دولارية جديدة في التوقيت الحالي، وتنويع الموارد الدولارية وجذب أموال من المستثمرين الذين يفضلون التعامل وفقاً للشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن الصكوك عليها إقبال كبير في دول الخليج، كما أن الصكوك السيادية بالدولار ستساهم في دعم المشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة. 

وأكد أحمد شوقي، أن الإقبال على الصكوك السيادسة سيكون كبيراً للغاية للغاية، حيث إنه بالنظر إلى الصكوك المتدوالة حول العالم فهي تتجاوز الــ600 مليار دولار تحديداً بنهاية عام 2021 على مستوى العالم.

كم يصل حجم الصكوك المتداولة؟

وتستحوذ 6 دول تقريبا علي نحو 93% من حصيلة الصكوك المتداولة عالمياً هي ماليزيا والسعودية وإندونيسيا والإمارات وقطر وتركيا.

ويصل حجم إصدارات الصكوك السيادية عالمياً إلى نحو 2.7 تريليون دولار، وتأتي ماليزيا على رأس القائمة مستحوذة فيه على 47% من الصكوك المتداولة، وتليها السعودية بنسبة 18.2%، ولإندونيسيا بنحو 13%، والإمارات بنحو 9.5%، وقطر بـ 3.4%، ثم تركيا 2%.

وعلى الرغم أن الصكوك هي أداة إسلامية خالصة إلا أن هناك العديد من الدول غير الإسلامية قد تتجه لاستخدام الصكوك للتمويل وكان أولى الدول في هذا المجال بريطانيا والتي أصدرت صكوكاً عام 2014 بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، وهي بذلك تستهدف جذب الأموال بالدول الإسلامية للاستثمار وضخ دماء جديدة في شريان الاقتصاد.

صكوك صكوك تخضع للشريعة الإسلامية وزارة المالية بيع صكوك إسلامية محمد معيط الموازنة العامة للدولة السندات أذون الخزانة إصدار الصكوك السيادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ فرمان كولر .. الأهلي يقرر رحيل هذا الثنائي

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

إبراهيم سعيد يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع المريخ.. ماذا قال؟

دوري أبطال أفريقيا.. تعليق خالد الغندور على تعادل الزمالك مع المريخ

صدمة جديدة.. تعقد أزمة كهربا والعودة للمربع صفر.. اعرف مصير اللاعب

تعليق فرج عامر على تعادل الزمالك مع المريخ السوداني

مفاجآة دوري أبطال أفريقيا.. "نحس السادسة" يلاحق الزمالك.. وصن داونز يبتعد عن الأهلي

ذكور وإناث.. طريقة وشروط التقديم في معهد معاوني الأمن للحاصلين على الإعدادية

موضوعات متعلقة

ارتفاع الذهب عالميا وهذا سعر الدولار بالبنوك| تفاصيل.. فيديو

مدير الاستثمار الأجنبي للنواب: 9 شركات حصلت رسميا على الرخصة الذهبية

خبير: دخل السياحة البيئية وصل إلى 634 مليار دولار ومصر والإمارات متعاونتان فيها

هيئة الاستثمار توضح خطوات تأسيس الشركات فى يوم واحد .. تفاصيل

ترشيحاتنا

رئيس النادي "بيطبطب" عليهم.. نجم الزمالك يهاجم اللاعبين بعد تعادل المريخ

لاعيبة "باردة".. رد صادم من أسطورة الزمالك على التعادل مع المريخ

البحوث الفلكية: النشاط الزلزالي في مصر متوسط

نساء معلقات من أثدائهن .. 5 أمور رآها الرسول ليلة المعراج يوضحها الشعراوي

بعد أزمة مي حلمي.. شاهد| خطيبة محمد رشاد تثير الجدل بأنوثتها

«شكرى» يبحث مع نظيره الموريتانى سبل التعاون بين البلدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتي عوضي ورزقي.. خالد عليش يتغزل في زوجته

باروكة.. صفحة للشعر المستعار تصدم جمهور ريهام عبد الغفور

هاف ستومك.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جديدة

دم مجمّد وبواقي أكل .. سر يكشف الكبدة الفاسدة | خاص

فيديو

الفرار إلى الموت.. عائلة سورية تنجو من زلزال تركيا لتموت في حريق/فيديوجراف

حقيقة محاولة اختطاف مولودة تحت الأنقاض | فيديو

فرص عمل بالآلاف في أوروبا .. اعرف التفاصيل وموعد التقديم

زلزال مدمر جديد يضرب إسطنبول قريبا | توقعات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ