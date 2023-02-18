برج العقرب .. حظك اليوم السبت 18 فبراير 2023 : مسؤوليات مهنية جديدة

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاتهم الشك والغيرة القاتلة والغضب الشديد والعناد وعدم الثقة في الآخرين بسهولة.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم السبت 18 فبراير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العقرب وحظك اليوم السبت 18 فبراير 2023

تشير التنبؤات الفلكية اليومية، يمكن الآن تحمل مسؤوليات مهنية جديدة بأقل قدر من المخاطر، يمكن أن يمنحك المزيد من السلطة في مجالك، يمكن لبعض مواليد برج العقرب رؤية عوائد سريعة وكبيرة على الاستثمارات الحكيمة، إذا كنت تفكر في شراء منزل أو تجديده فهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

من المرجح أن يحقق برج العقرب الطموح أهدافه المهنية، قد يتم ترقية العقرب الذين يقدمون باستمرار عملًا عالي الجودة إلى مناصب ذات سلطة أكبر.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

أولئك الذين يرغبون في استعادة لياقتهم البدنية قد يجربون نظامًا غذائيًا جديدًا واعدًا.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

اليوم، في تجمع عائلي ستفتقد رفقة شريكك المهم، قد يشجعك هذا أيضًا على الارتقاء بعلاقتك إلى المستوى التالي والزواج.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

الأخبار غير السارة من أحد الأقارب يمكن أن تزعج وتزعج سلام عائلتك.