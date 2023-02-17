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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 : أخبار غير سارة

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاتهم الشك والغيرة القاتلة والغضب الشديد والعناد وعدم الثقة في الآخرين بسهولة.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 17 فبراير 2023

تشير التنبؤات الفلكية اليومية إلى أن موقفك قد يكون متهورًا جدًا اليوم أثناء تطوير عقلية الانطلاق، إنها فرصة ممتازة لتحقيق أهداف لياقتك، يبدو أن كل شيء إيجابي للغاية على صعيد العمل حيث قد تحصل على فرصة للتواصل مع الأشخاص المناسبين، من المرجح أن يلاحظ كبار السن ديناميكيتك وعملك الجاد من الناحية المالية، الأمور مستقرة تمامًا في الوقت الحالي.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

يوم ملئ بالفرص وللبدايات الجديدة، يمكن أن يكون للتواصل مع الأشخاص المناسبين والمضي قدمًا تأثيرًا إيجابيًا على حياتك المهنية.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

يمكنك تطوير موقف إيجابي للغاية اليوم، سيكون جسمك متزامنًا مع أفكارك وسيشارك بنشاط في مغامراتك، يمكنك الذهاب بعفوية اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

قد تكون حياتك العاطفية أفضل جزء في حياتك الشخصية، قد تضطر إلى التفكير في الذهاب إلى مكان رومانسي مع شريك حياتك.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

الأخبار غير السارة من أحد الأقارب يمكن أن تزعج وتزعج سلام عائلتك. 

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