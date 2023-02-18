اليوم .. جامعة حلوان تفتتح المرحلة النهائية لتطوير مستشفى بدر

تعمل جامعة حلوان على تطوير المنشآت الخاصة بها؛ حرصا على تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب، والعمل على توفير ما يحتاجونه خلال فترة الدراسة.

وكشف رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل أن من أهم خطط الجامعة للتطوير خلال عام 2023، الاستعدادات لافتتاح المرحلة الثالثة من مستشفى بدر الجامعي.

و من المقرر أن تفتتح جامعة حلوان المرحلة الثالثة لتطوير مستشفى بدر الجامعي اليوم السبت 18 فبراير 2023.

وكشفت جامعة حلوان أن مستشفى بدر الجامعي دورًا محوريا في تقديم خدماته الطبية لآلاف المرضى من مختلف الأماكن، في عدد من التخصصات الحيوية والدقيقة .

وتجرى أعمال التطوير والتحديث لمستشفى بدر الجامعي تحت إشراف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، و الدكتور محمد فاضل مدير المستشفى، و الدكتور محمد العوام نائب المدير .

وصرح الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة حلوان أن المرحلة الثالثة من تطوير مستشفي بدر تشهد طفرة كبري بالتجهيزات حيث أنه من المنتظر توريد عدد من الأجهزة الطبية الهامة منها جهاز رنين مغناطيسي وجهاز قسطرة للأشعة التداخلية، وجهاز الكشف المبكر على أورام الثدي وجهاز ليزر لاستئصال أورام المسالك وتفتيت الحصوات، وجهاز مناظير متقدم لجراحات الجهاز الهضمي وجهاز آخر متقدم لجراحات المخ بالمنظار .