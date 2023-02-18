بعد تصريحات الحكومة حول استيراد الفراخ.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن اليوم في مصر “أسعار الفراخ” استقرارا ملحوظا مقارنة بأسعار أمس الجمعة ، إذ وصل سعر كيلو البيضاء من 84 حتى 90 جنيها، وقد يباع بـ 95 جنيها في بعض المناطق، فيما سجل سعر الكيلو في المزرعة ليبدأ بين 78 -80 جنيها.

وقف الضرائب

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن قرار الحكومة برفع الضريبة العقارية عن مزارع الدواجن .

الدواجن

وتم تضمين مزارع الدواجن بقرار الإعفاء من الضرائب العقارية لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024.

استيراد كمية محددة

من جانبه أعلن السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تنظر في كل الأدوات المتاحة؛ من أجل حل أزمة الدواجن الفترة الحالية.

الدواجن

وبين سعد خلال تصريحات تليفزيونية أن الحكومة تدرس استيراد كميات محددة ومحدودة من الدواجن، قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتجه إلى استيراد الدواجن في السابق؛ حتى لا تضر الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن الاستيراد الجديد لن يضر الإنتاج المحلي، بل يهدف فقط لسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك.

سعر البانيه اليوم

وعن أسعار الدواجن اليوم ، فيبدأ سعر كيلو البانيه اليوم بين 175- 207 جنيهات للكيلو في بعض المناطق، بحسب ما أعلنته عدد من محلات الدواجن في أكثر من مكان.

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أسعار الدواجن اليوم

الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 78 جنيهًا في المزرعة، و84 جنيهًا وقد يصل إلى 95 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 112 -115 جنيها للكيلو.

الدواجن الساسو: 108- 112 جنيهات للكيلو.

الأوراك: بين 92- 100 جنيه للكيلو.

اسعار الدواجن في المحلات



اسعار الدواجن في المحلات



اسعار الدواجن في المحلات



البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 170- 207 جنيهات للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 130 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة : 60 -65 جنيها للكيلو.

سعر الهياكل : 44 -45 جنيها للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 68-75 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

اسعار الدواجن في المحلات



أسعار الكتاكيت اليوم ضمن أسعار الدواجن

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

كتكوت أبيض: 25.5: 26.5جنيهًا.

كتكوت ساسو: 13-15 جنيها.

الكتاكيت

أسعار البيض اليوم

ويهتم الكثير يوميا بمعرفة سعر كرتونة البيض اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 115- 116 جنيهًا في المزرعة و 120 و 130 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 110-114 جنيهًا في المزرعة، وبين 117-123 جنيهًا للمستهلك.

سعر البيض البلدي بين 127-135 جنيها للكرتونة للمستهلك.

البيض

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط اليوم نحو 115 -120 جنيها للكيلو في المحلات.