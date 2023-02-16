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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد قرار الحكومة بشأن مزارع الفراخ

الدواجن
الدواجن

سجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس هبوطا طفيفا ، بعد قرار الحكومة بشأن مزارع الدواجن، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء بـ81 جنيها في المحلات للمستهلك بعدما سجل 89 جنيها أمس ووصل إلى ما يزيد على 90 جنيها في بعض المناطق.

وقف الضرائب

من جانبه ، علق الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، على قرار الحكومة الصادر أمس بمنع تحصيل الضريبة العقارية على مزارع الفراخ لمدة 3 سنوات.

الدواجن 

وبحسب تصريحات تليفزيونية، وصف الزيني هذا الأمر بأنه خطوة إيجابية في ظل فترة حرجة.

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تراجع طفيف للبانيه

وتراوح سعر كيلو البانيه اليوم بين 175- 195 جنيهًا للكيلو، بعدما سجل في بعض الأماكن أمس 210 جنيهات.

أسعار الدواجن اليوم

  • الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 77 جنيهًا في المزرعة، و81 جنيهًا وقد يصل إلى 87 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي : 105 -113 جنيها للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 100- 110 جنيهات للكيلو.
  • الأوراك: بين 87- 100 جنيه للكيلو.
  • البانيه: بين 175- 195 جنيهًا للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 115 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 60 -68  جنيها للكيلو.
  • سعر الهياكل : 40 -45  جنيها للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 68-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

 

أسعار الكتاكيت اليوم ضمن أسعار الدواجن

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

  • كتكوت أبيض: 23.5: 25 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو: 14.5-16.5 جنيه.
الكتاكيت 

أسعار البيض اليوم

أما عن سعر كرتونة البيض اليوم فجاءت كالتالي:

  • سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 112- 115 جنيهًا في المزرعة و 121 و 125 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقة.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 109-113 جنيهًا في المزرعة، وبين 117-121 جنيهًا للمستهلك.
  • سعر البيض البلدي بين 125-135 جنيها للكرتونة للمستهلك.
أسعار البيض

 45 يومًا

وكان سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، نفى في تصريحات تليفزيونية خروج بعض المنتجين من المنظومة قائلا: “الدورة الإنتاجية الخاصة بالدواجن تستغرق 45 يومًا وخروج البعض كلام غير صحيح، لكنهم كانوا ينتظرون قليلا كي يطمئنوا”.

عودة المربين مرة أخرى

أما ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، مساء اليوم الأربعاء، فأكد أن قرار الحكومة برفع الضرائب عن المزارع سيُساهم في عودة المربين مرة أخرى، متمنيًا وجود حزمة دعم أخرى تقدمها الحكومة للمربين؛ في ظل ارتفاع أسعار البيض والدواجن.

وتابع الزيني قائلا:" لابد من السعي لحل أزمة المزارع وقطاع الدواجن؛ من خلال عودة الإنتاج مرة أخرى، فأسعار الذرة وصلت إلى مستوى قياسي قابل للزيادة بسبب الشحية والاستغلال، بما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك في النهاية، مطالبا بإيجاد وجود حل جذري لأزمة الأعلاف.

الأعلاف

حل سحري

واقترح الزيني، على الحكومة استيراد الذرة والصويا وتوزيعها مباشرة على أصحاب المزارع والمصانع؛ ما يُقلل التكلفة، ويمنع الوسطاء؛ ويُساهم في خفض أسعار الدواجن.

انخفاض 30%

وكشف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن عن مفاجأة قائلا:" هناك مبادرة لتوريد الدواجن خلال شهري مارس وأبريل المقبلين؛ بانخفاض من 20 إلى 30% عن الأسواق".

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