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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

كيلو الفراخ بـ55 جنيها.. الموعد النهائي لانفراج أزمة الدواجن

الدواجن
الدواجن

ينتظر الكثير من المواطنين انخفاض أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” الفترة المقبلة، حسبما أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية في تصريحات عدة.

45 يوما

وفي هذا السياق، نفى سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، ما يُثار بشأن خروج بعض المنتجين من المنظومة، قائلا في تصريحات تليفزيونية: "كلام غير صحيح، لكنهم كانوا ينتظرون قليلا كي يطمئنوا، والدورة الإنتاجية الخاصة بالدجاج تستغرق 45 يوما".

الدواجن

وتابع في تصريحاته إنّه منذ 3 شهور كان هناك مشكلة خاصة بالأعلاف، وتمت الإفراجات الجمركية على جميع الكميات الموجودة في الموانئ، وجرى توزيعها على المصانع، والآن توزع على أصحاب مصانع الأعلاف، والذي بدوه يؤثر على انخفاض أسعار الدواجن.

ونوه رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، بأن سعر الكتكوت بلغ 23 جنيهاً، وهذا يدل على الإقبال والتسمين وزيادة المعروض والإنتاج بعدما كان يتراوح ما بين 3 إلى 4 جنيهات.

وأشار إلى أنه خلال فترة تتراوح من 30 إلى 45 يومًا ستكون زيادة المعروض لدينا كبيرة جدا، وعندما يزيد المعروض سيقل السعر، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الدواجن 25% في منتصف مارس.

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55 جنيها فقط

وإذ تحقق ذلك سيعود كيلو الفراخ البيضاء إلى نحو 55 جنيها فقط، مع توافر الإنتاج وخروج الدورات الجديدة، كما سيتراجع سعر كيلو البانية من متوسط 165 و175 جنيها إلى متوسط 110 جنيهات.

أسعار الدواجن اليوم

  • الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 78 جنيها وقد يصل إلى 85 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
  • الدواجن الساسو: 95- 100 جنيها للكيلو
  • الأوراك: بين 85- 90 جنيها للكيلو
  • البانيه: بين 170- 185 جنيها للكيلو
  • الصدور بالعظم: 110 جنيهات للكيلو
  • الأمهات البيضاء: 66-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك
الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم ضمن أسعار الدواجن

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

كتكوت أبيض: 24 : 25 جنيها.
كتكوت ساسو: 16-16.5 جنيها.

أسعار البيض اليوم

أما عن أسعار كرتونة البيض اليوم فجاءت كالتالي:

  1. سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 110- 112 جنيها في المزرعة و 119 و 125 جنيها للمستهلك حسب المنطقة.
  2. سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 105-110 جنيهات في المزرعة، وبين 114-115 جنيها للمستهلك.
  3. سعر البيض البلدي بين 125-135 جنيها للكرتونة للمستهلك.
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