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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تتحسن قريبا.. شعبة الدواجن: الأسعار ستنخفض 25% في منتصف مارس|فيديو

الدواجن
الدواجن

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إنّه منذ 3 شهور كان هناك مشكلة خاصة بالأعلاف، وتمت الإفراجات الجمركية عن جميع الكميات الموجودة في الموانئ، وجرى توزيعها على المصانع، والآن توزع على أصحاب مصانع الأعلاف.

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة cbc: "لا توجد أي مشكلة، كان هناك أزمة عابرة وانتهت، ومن ثم، فإن عنصر الوقت مهم، لأن الدورة الإنتاجية الخاصة بالدجاج تستغرق 45 يوما، وما يُثار  بشأن خروج بعض المنتجين من المنظومة كلام غير صحيح، لكنهم كانوا ينتظرون قليلا كي يطمئنوا".

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن سعر الكتكوت كان يتراوح ما بين 3 إلى 4 جنيهات، لكنه بلغ 23 جنيهاً، وهذا يدل على الإقبال والتسمين وزيادة المعروض والإنتاج، خلال فترة تتراوح من 30 إلى 45 يوما، ستكون زيادة المعروض لدينا كبيرة جدا، وعندما يزيد المعروض سيقل وينخفض السعر، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الدواجن 25% في منتصف مارس.

 عدم وجود أي مشكلة في الإنتاج الداجني نهائيا

وأشار سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، إلى عدم وجود أي مشكلة في الإنتاج الداجني نهائيا، ولكن المواطن سيشعر بالتحسن في الأسعار قريبا وتدريجيا.

الدواجن الغرف التجارية شعبة الدواجن الأسعار الأعلاف الإفراجات الجمركية مصانع الاعلاف قصواء الخلالي

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