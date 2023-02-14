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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

70 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-2-2023

الدواجن و البيض-
الدواجن و البيض- أرشيفية

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2023.

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أسعار الدواجن اليوم

وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين، على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 70 و 71 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 98 و 99 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 64 و 65 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 95 و 96 جنيها للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 100 و 101 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 100 و 101 جنيهًا للكرتونة، البلدي بين 113 و 114 جنيهات للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 26 و 27.50 جنيها، والكتكوت "ساسو" بين 16.50 و 17 جنيها، والكتكوت البلدي الحر بين 7.50 و 8 جنيه.

 

 

 

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