70 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-2-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2023.

أسعار الدواجن اليوم

وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين، على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 70 و 71 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 98 و 99 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 64 و 65 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 95 و 96 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 100 و 101 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 100 و 101 جنيهًا للكرتونة، البلدي بين 113 و 114 جنيهات للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 26 و 27.50 جنيها، والكتكوت "ساسو" بين 16.50 و 17 جنيها، والكتكوت البلدي الحر بين 7.50 و 8 جنيه.