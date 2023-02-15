تحرك فى أسعارها| مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض

شهدت أسعار الدواجن استقراراً ملحوظاً اليوم الأربعاء 15-2-2023، بعدما ارتفعت امس بمقدار 3 جنيهات للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم



وصل سعر الدواجن البيضاء اليوم إلى 72 جنيهًا للكيلو في المزرعة ليصل إلى المستهلك بنحو 78 و80 جنيهًا.

واجتمع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع بعض منتجي الدواجن لبحث آليات الاستقرار في الأسواق والحفاظ على صناعة الدواجن الاستراتيجية.

وبحسب بيان لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تم الإفراج عن حوالي 2.5 مليون طن خلال الفترة الماضية بـ 1.250 مليار دولار.

سعر الدواجن اليوم



ووصل سعر الدواجن البيضاء اليوم إلى 80 جنيهًا للكيلو عند وصوله إلى المستهلك، وذلك بعد إضافة تكلفة النقل وهامش ربح تاجر التجزئة.

سعر الكتكوت اليوم



سعر الكتكوت اليوم تراوح بين 23 و29 جنيهًا للواحد.

أسعار الدواجن للمستهلك



وصل سعر الدواجن البيضاء اليوم للمستهلك إلى 80 جنيهًا للكيلو الواحد، عقب ارتفاع الأسعار في المزارع أمس الثلاثاء.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم



وفي حالة زيادة العرض عن الطلب سيتم تراجع الأسعار، حيث إن الزراعة لديها نحو 243 منفذ بيع ثابتًا، بجانب 30 منفذًا متحركًا، لتوفير جميع السلع واللحوم للمواطنين.

كما أن اللحوم التي يتم بيعها بمنافذ الوزارة هي لحوم بلدي، من إنتاج مزارع الوزارة.

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق



يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 15-2-2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها سعر الذهب اليوم وأسعار الدولار اليوم، إلى جانب أسعار العديد من السلع والخدمات.

ووصلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء اليوم” 85 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك متراوحة ما بين 92 و95 جنيهًا تقريبًا.

أسعار البيض اليوم



وشهدت أسعار البيض ارتفاعًا خلال الأيام الماضية، سجل طبق البيض الأبيض اليوم 111 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بنحو 120 جنيهًا.

سعر طبق البيض اليوم



ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم إلى 111 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بنحو 120 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم نحو 123 جنيهًا، حيث يصل إلى المستهلك متراوحًا ما بين سعر 128 و130 جنيهًا للطبق الواحد.