إعفاء المزارع من ضرائب المباني.. الوزراء يبحث آليات استقرار أسعار الدواجن بالأسواق

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٣٠، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١٠ وحتى ١٦ فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضًا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تضمين «مزارع الدواجن» ضمن الأنشطة التي ستتحمل وزارة المالية قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستخدمة في عدد من الأنشطة، لمدة 3 سنوات، تبدأ اعتباراً من أول يناير 2022، وحتى 31 ديسمبر 2024.

وخلال هذا الأسبوع، استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المدير العام لمنظمة أكساد الدكتور نصر الدين العبيد، وناقش معه أعمال المنظمة وخطوات المرحلة القادمة، كما بحث معه علاقات التعاون المشترك بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية والمركز العربي “أكساد” وآفاق تطورها في شتى المجالات، كما التقى وزير الزراعة، بوزير الدولة للإنتاج والتحول الزراعي بتشاد "لاوكن كورايو ميدار"؛ لبحث سبل التعاون في المجال الزراعي بين البلدين وذلك بحضور عدد من المستثمرين المصريين في تشاد.

والتقي وزير الزراعة أيضا، و"لياو لي تشانج" سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين الجانبين بقطاع الزراعة، في إطار تطوير العلاقات الثنائية المشترك بين الدولتين، كما عقد اجتماعا مع مسئولي حماية الأراضي على مستوى الجمهورية بحضور بعض قيادات الوزارة ولذلك لمتابعة تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنع التعديات على الاراضي الزراعية، فضلا عن اجتماعا مع بعض منتجي الدواجن لبحث آليات الاستقرار في الأسواق والحفاظ على صناعة الدواجن الاستيراتيجية.

كما وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإحالة بعض مسئولي الزراعة بمنطقه البياره بكوم امبو بمحافظة أسوان إلى التحقيق بسبب التقصير في العمل، والتهاون في منع التعدي على الاراضي الزراعية، مع إحالتهم الى النيابة.

ونظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى “CARDNE”، وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في مجال الاتجاهات الحديثة في الزراعة، كما أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انه بالتنسيق مع البنك المركزي المصري تم الإفراج عن 199 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 96 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من 26/1/2023 حتى 9/2/2023.

وقامت لجنه من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بزيارة محافظة بني سويف، والتي يصل عدد الحقول الإرشادية بها ٧٩٤ حقل إرشادي بالتعاون بين قسم بحوث القمح ومشروع ترشيد استخدام المياه في الري والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، كذلك تم تجديد الإعتماد الدولى لمركز بحوث الصحراء وفقا للمواصفة الدولية Iso9001:2015 للسنة الرابعة علي التوالي ولمدة ثلاثة أعوام مقبلة من قبل اللجنة الخارجية للشركة الدولية المانحة لشهادة الجودة ISC، كما استقبل المركز، وفد سعودي من مديريات الزراعه والبيئة والمياة في المملكة العربية السعودية، حيث تم تم عمل زيارات لحقول الكينوا والبرسيم المصري والقمح وغيره من محاصيل الخضر ونباتات الزينة بمشاركة الجهات البحثية، كما نظم قافلة طبية بيطرية مجانية لدعم المزارعين وصغار المربين في نطاق القرى العائدة بمركز الشيخ زويد بشمال سيناء.

وتفقد الدكتور حسن فولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئه، مديرية الاصلاح الزراعي بسوهاج، للوقوف علي جميع الأعمال بكافة الجمعيات التابعة لها، وسير العمل وتنفيذ التكليفات، كما تم أيضا المرور على مديرية الزراعة بأسيوط ومتابعة ظاعمال الجمعيات والمشروعات في المحافظة، كما أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع مكافحة وخصر العفن البني في البطاطس، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الانتهاء من اعداد كتاب ملفات المناطق الخالية من العفن البني في البطاطس لموسم 2022/ 2023.

وواصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، التابعة لقطاع الارشاد الزراعي، حملاتها بالمحافظات المختلفة، لتقديم سبل الدعم الفني لمزارعي البساتين من فاكهة، خضر، صوب، مشاتل، نباتات طبية وعطرية، ونخيل، والوقوف على حالة الزراعات، حيث تم المرور على مزارع محافظتي الإسكندرية والبحيرة، كما أصدرت الوزارة تقريرا اشتمل على اهم انشطة معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر يناير الماضي، اشتمل على أنشطته البحثية والخدمية والإرشادية والخدمية.

فيما تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور خالد السلاموني رئيس قطاع الإنتاج، والدكتور أيمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية، المحطة البحثية، بالقناطر الخيرية، وذلك في إطار توجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة والتقييم المستمر لكافة الأصول التابعة للوزارة، لرفع كفاءتها واستغلالها الإستغلال الاقتصادي العادل والأمثل، كما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، وزير الزراعة بدولة تشاد والوفد المرافق، للإطلاع على أنشطة المعمل ودوره فى مجال سلامة الغذاء لبحث آفاق التعاون بين الدولتين، فيما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي اصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء ٧٦٠٠ شهادة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.