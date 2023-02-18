خالد جلال في افتتاح مسرحية شارلي بالشيخ زايد بعد نجاحها بالسعودية

افتتح الفنان محمد فهيم مساء أمس الجمعة أولى عروض مسرحيته الجديدة شارلي، داخل مول أركان بمنطقة الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من أصدقائه داخل وخارج الوسط الفني

وكان فى مقدمة الحضور المخرج الكبير خالد جلال والإعلامية بوسي شلبي وحسام داغر بالإضافة إلى مجموعة من الأصدقاء المقربين وعدد كبير من الجمهور.





وحرص المخرج خالد جلال على تهنئة فهيم بأول عرض له داخل مصر بعد النجاح الكبير الذى حققه بهذا العرض فى موسم الرياض وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: من افتتاح (شارلي) اليوم لأبنائي محمد فهيم ونور قدري وعماد اسماعيل و احمد البوهي.



وأضاف: وفريق العمل المبهج د ايمن الشيوى د مدحت العدل و ايهاب عبد الواحد و نادر حمدي و ريم العدل وحازم شبل و عمرو باتريك… و بصحبة الاصدقاء الغاليين و ابنتي نور ….الف مبروك.

شيريهان تشيد بعرض شارلي

ويذكر أن الفنانة الكبيرة شيريهان قد أشادت بالعرض بعد مشاهدته منذ عدة أسابيع فى السعودية، وتحديدا بموهبة محمد فهيم والذي يعيد اكتشاف نفسه من خلال هذه المسرحية، وعلقت شيريهان بعد العرض بأن فهيم موهبة قوية وسعيدة بفريق عمل المسرحية ككل متمنية لهم النجاح والتوفيق.