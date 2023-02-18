جمعية رجال أعمال الإسكندرية تناقش تاثير التحول الرقمي علي قطاع الأعمال

عقدت جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس اشرف نصير رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، ندوة مع الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي حول جهود الوزارة في بناء مصر الرقمية للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام، لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وسُبل مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال

وشارك في الندوة، الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، و أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والدكتور محمد محرم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ونرمين مميش عضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندس أشرف نصير رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، وعدد من رجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من قيادات التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه قال محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية إن اللقاء يأتي في إطار اهتمام جمعية رجال أعمال إسكندرية وحرصها على التواصل مع الحكومة علي مستوي كافة قطاعات الدولة، مشيراً إلى أن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رغم حداثة نشأتها إلا أنها منذ بدايتها استطاعت أن تكون من الوزارات الفاعلة والداعمة لكل القطاعات الاقتصادية في مصر.

وأشار من ناحيته المهندس أشرف نصير رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، إلي أهمية التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي لقطاع الأعمال لتأثيره الإيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية لاسيما التجارة والصناعة والسياحة وغيرها، مؤكدا حرص الجمعية علي تعظيم استفادة قطاع الأعمال من التقنيات الناشئة والتكنولوجيات الجديدة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها، فضلا عن التكنولوجيا والطاقة الخضراء، موضحاً أن الجمعية عبر لجنة الطاقة وضعت علي عاتقها نشر الوعى المجتمعى لتعزيز الثقافة الرقمية ومحو الأمية الرقمية والإرتقاء بالقدرات والمهارات الرقمية للمواطنين.

من جانبها نقلت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي تحيات وتقدير الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات لرئاسة الجمعية وأعضاءها من رجال الأعمال، معلنة حصول مصر على جائزة التميز الحكومى العالمية فى التحول الحكومى الرقمى عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال القمة العالمية للحكومات بدبى في فبراير ٢٠٢٣، فيما أكدت نائب وزير الاتصالات على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التنمية الرقمية وبناء مصر الرقمية والجمهورية الجديدة الذكية يحتاج إلى تضافر وتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وفي نهاية الندوة أكد الجميع أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبحت ضرورية وحيوية في حياة المواطن مثل خدمات الكهرباء والمياه والغاز، مشيدة بقرارات إنشاء المجلس القومي للمدفوعات والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي والمجلس الأعلى للأمن السيبراني واستحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة وغيرها باعتبارها قرارات فارقة في تحقيق استراتيجية الدولة التنموية والرقمية.