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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 7 متهمين في واقعة اقتحام مجهولين مصنع الغزل والنسيج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية بقيادة اللواء محمود عاشور مدير الأمن، من ضبط اثنين من المتهمين الهاربين في واقعة اقتحام مصنع الغزل والنسيج.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالاسماعيلية من كشف غموض حادث قيام ٧ مجهولين باقتحام مصنع للغزل والنسيج بمدينة المستقبل، والاعتداء علي أفراد الأمن، الذين نقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.


من جانبها كشفت مصادر أمنية مطلعة، أنه خلال ساعات من وقوع الحادث، نجحت الشرطة في كشف هوية مرتكبي الواقعة وكان بينهم سائق مدير المصنع والذي اتفق مع آخرين علي اقتحام المصنع، ظنا منه وجود مبلغ مالي كبير يتعدي 3 مليون جنيه في خزينته.
 

وقالت المصادر إن أمن الإسماعيلية نجح في ضبط  المتهمين، كما تم ضبط السلاح المستخدم في واقعة التعدي علي أفراد الامن، بالإضافة إلي استرداد المسروقات " المبلغ المالي" والذي يبلغ ٥٥ الف جنيه مصري.

 وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة اثنين من أفراد الأمن بمصنع للغزل والنسيج، الكائن فى مدينة المستقبل وسرقة مبلغ مالى من الخزينة قدر 55 ألف جنيه.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وتم الدفع بسيارتى إسعاف إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن إصابة كلا من محمد سعد موسى عبدالحق 47 عام فرد أمن مقيم قرية أبوعطوة بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية وأصيب باشتباه كسر بالركبة اليسرى مع جروح متفرقة بالرأس ومحمد أحمد محمود حسن 59 عام فرد أمن يقيم بنفس العنوان وأصيب بسحجات وكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى المجمع الطبى التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لتلقى العلاج والإسعافات اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وباستجواب المصابين قررا أنهما يعملان أمن فى مصنع للغزل والنسيج بمدينة المستقبل وأنهم فوجئوا أثناء عملهما بالمصنع بسيارة سوزوكى يستقلها 5 أشخاص يحملون اسلحة نارية وقاموا بالتعدى عليهم بدبشك الاسلحة النارية واقتحام المصنع، كما تمكنوا من فتح الخزينة، وسرقة مبلغ مالى 55 ألف جنيه وفروا هاربين.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء مدير مباحث الإسماعيلية، ضم رئيس مباحث أبوصوير ومعاونيه، وأوكل لفريق البحث كشف لغز واقعة السرقة وظروفها وملابساتها والقبض على مرتكبيها واستعادة الأموال المبلغ بسرقتها.

محافظة الاسماعيلية الاسماعيلية مدينة المستقبل مساعد وزير الداخلية وزير الداخلية الداخلية مصنع الغزل والنسيج

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