عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بولاية هاتاي..الخارجية: العثور على جثمان مصرية توفيت في زلزال تركيا

الخارجية
الخارجية

تواصل وزارة الخارجية جهودها لمتابعة أحوال المصريين الذين تضرروا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وفي إطار حرص غرفة عمليات القطاع القنصلي بالوزارة على الوقوف على تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة، كشفت جهود البحث والإنقاذ عن العثور على جثمان إحدى المواطنات المصريات بمنطقة اسكندرون بولاية هاتاي التركية.


 وقد تم نقل جثمان الضحية إلى إحدى مستشفيات الولاية، حيث تتابع السفارة المصرية في انقرة التنسيق مع السلطات التركية لإنهاء كافة الإجراءات ذات الصلة باستخراج شهادة وفاة المواطنة المصرية ودفن الجثمان. 

وإذ تأسف وزارة الخارجية لهذا الخبر الأليم، فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الضحية، وتؤكد استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ.

وزارة الخارجية الزلزال المدمر القنصلي المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

270 جنيهًا|أسعار الذهب تواصل التراجع..ومفاجأة في عيار 21 لأول مرة منذ شهرين

موعد زيادة المعاشات 2023 وحقيقة الزيادة الاستثنائية

قرار عاجل من بعثة الأهلي بالسودان.. تفاصيل

مباراة الأهلي والهلال السوداني ..تردد القنوات المجانية الناقلة وموعد المواجهة

مفاجأة| قرار غير متوقع من محمود كهربا بشأن غرامة الزمالك

بولاية هاتاي..الخارجية: العثور على جثمان مصرية توفيت في زلزال تركيا

ليس لها علاقه بالغرامة|صدمة مدوية جديدة لكهربا بسبب جمهور الاهلي

تنازل لنجلته عن الدعوى.. تحول جديد في مسار قضية قاتلة والدتها ببورسعيد

ترشيحاتنا

مفاجأة في درجات الحرارة وموعد تحسن حالة الطقس.. فيديو

مجدي عبد الغني عن مواجهة الأهلي والهلال السوداني: مباراة صعبة ومنافس عنيد

استبعاد كهربا من مواجهة الهلال بسبب نزلة برد| تفاصيل

بعد تألقه.. نبيل الحلفاوي يعلق على أداء لاعب الزمالك

الحلق اللي عامل قلق.. أحلام تثير ضجة على الفيسبوك

مفاهيم خاطئة عن اضطراب القولون العصبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قماش صالون| تعليق صادم من خبير موضة على فستان أحلام

بفستان لامع.. نادين نجيم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

للمراهقين.. وصفات سحرية للتخلص من الوزن الزائد

4 أمور تكشف استغلالك من شخص أخر دون أن تشعر

فيديو

تراجع أسعار الذهب اليوم واستقرار الدولار في البنوك.. فيديو

تماثيل فرعونية.. حقيقة مقبرة بني سويف الأثرية| فيديو جراف

منشد الشارقة: قلقت من لطفي بوشناق.. وأجلت زواجي بسبب المسابقة

وشم ابنة رانيا فريد شوقي يثير ضجة.. ما القصة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ