قرار عاجل من الأهلي بعد الخسارة من الهلال في دوري أبطال أفريقيا

قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ب الأهلي عودة الحظر الإعلامي علي لاعبيه بعد الخسارة من الهلال السوداني في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بـ دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الجهاز الفني حظر تعامل اللاعبين مع وسائل التواصل الإجتماعي وكل وسائل الإعلام.

عودة الأهلي من السودان

وقررت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مغادرة السودان في التاسعة من مساء اليوم، متجهة إلى مدينة أسوان، عقب مواجهة الهلال التي تقام في الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

ويستعد الأهلي مباشرة بعد لقاء الهلال، للمباراة المرتقبة أمام أسوان، ضمن منافسات الأسبوع رقم ١٩ لبطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

خسارة الأهلي من الهلال

فاز الهلال السوداني على الأهلي 1 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

سجل ماكابي ليليو هدف المباراة الوحيد للهلال في الدقيقة 53.

وشهدت المباراة إهدار ماكابي ليليو فرصة تسجل الهدف الثاني، بعدما أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 66.

وحصد الهلال أول ثلاث نقاط له في المجموعة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام صن داونز الجنوب أفريقي متصدر الترتيب، ليحتل المركز الثاني خلفه .

على الجانب الأخر، خسر الأهلي مباراته الأولى في البطولة، بعدما تأجلت مواجهته أمام القطن في الجولة الماضية بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية بالمغرب والتي حصل فيها على المركز الرابع.