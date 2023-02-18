إنقاذ شخص والبحث عن آخر .. انهيار عقار بالإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية في استخراج شخص على قيد الحياة من أسفل العقار المنهار بمنطقة القباري التابعة لقسم مينا البصل بحي غرب بمحافظة الإسكندرية.

وأسفر انهيار العقار عن إصابة شخص، وجار البحث عن شخص آخر أسفل العقار.

وتجمع عدد من الأهالي مع وصول رجال الحماية المدنية واللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، وقيادات الشرطة ورجال قسم شرطة مينا البصل ومازال البحث مستمرا عن ضحايا تحت الأنقاض.

قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب بمحافظة الإسكندرية، إن انهيار العقار أسفر عن إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى، ويوجد 2 أسفل العقار جار البحث عنهما.

ووفقًا لرئيس حي غرب، فالعقار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض برقم 45 لسنة 2019.