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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بهذه الخطوات..طريقة معرفة التجسس على رسائل هاتف الآيفون

كيف تكشف التجسس على
كيف تكشف التجسس على رسائل هاتفك الآيفون ؟

تسبب برامج التجسس والروابط الضارة قلقا بالغا لدى المستخدمين، حيث يمكن لهذه البرامج اختراق المستخدمين وتتبع مواقعهم والحصول على جميع البيانات الشخصية الموجودة على حساباتهم، ولكن رغم خطورة مثل هذه البرامج إلا أنها لا تعد الطريقة الوحيدة التي يمكن اختراق المستخدمين من خلالها. 

وبحسب صحيفة نيويورك بوست فإن اختراق الهواتف الذكية لا يتم فقط بسبب برامج التجسس والروابط الضارة، وإنما يمكن اختراق الهواتف من خلال طرق تقليدية للغاية، وحتى من خلال الأشخاص الموثوق بهم. 

وفقا للصحيفة فإنه يمكن اختراق رسائل هاتفك الآيفون من خلال شخص ما تعرفه، حيث يمكنه الإمساك بهاتفك وإعادة توجيه رسائلك النصية إلى هاتفه ، مما يسمح له بقراءة كل ما تتلقاه على هاتفك. 

 

كيفية التحقق مما إذا كان شخص ما يعيد توجيه رسائلك النصية إلى هاتفه

 

ونظرًا لأن أجهزة آبل تتطلب عمليات مصادقة من خطوتين قبل السماح للمستخدمين بإعادة توجيه نصوصهم إلى أجهزة أخرى ، لذلك فلا يمكن التجسس عليك بسهولة إذا لم يكن لدى هذا الشخص أي شخص كلمة مرور، أو "Apple ID "معرف آبل الخاص بك.

أما إذا كنت تعرف شخصًا ما لديه حق الوصول إلى بيانات اعتماد جهازك ، وكنت تشك في أنه ربما يكون قد أخطأ في استخدام هاتفك دون موافقتك ، فيمكنك التحقق من خلال هذه الخطوات: 

 

- اذهب إلى الإعدادات.
- اضغط على الرسائل.
- قم بالتمرير لأسفل وانقر على إعادة توجيه الرسائل النصية.
- وعند رؤية أي أجهزة غير مألوفة تتلقى الرسائل النصية الخاصة بك، قم بإيقاف تشغيل التبديل.

وإذا كنت تريد إزالة هذا الجهاز تمامًا ، فانتقل إلى الإعدادات ثم اسمك ثم الاسم وأرقام الهاتف والبريد الإلكتروني، وقم بإزالة أي أرقام ورسائل بريد إلكتروني غير مألوفة وما إلى ذلك ، من خلال النقر على تعديل وحذف.

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