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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طرح لحوم وسلع غذائية بأسعار مخفضة فى منافذ الجمعيات بالوادي الجديد

جانب من اللحوم
جانب من اللحوم

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن طرح لحوم بلدية وخضروات وسلع تموينية ومعمرة بأسعار الجملة، حيث بلغ سعر كيلو اللحوم حوالى 160 جنيها، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية والتوسع في تنفيذ مبادرات خفض الأسعار تخفيفًا عن كاهل المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتفعيل دور الجمعيات الفئوية والنقابية بالمصالح الحكومية والمنافذ التابعة للوحدات.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أعلنت عن توفر مجموعة من السلع المختلفة والمواد الغذائية بالجمعية الفئوية المقامة بديوان عام المديرية، وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق المحلية، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالتوسع في إقامة منافذ بيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المخفضة للمواطنين وموظفي القطاعات الحكومية بالمحافظة.

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وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت عن طرح لحوم طازجة بسعر 140 جنيها للكيلو وأسماك بسعر 17,5 جنيه وخضروات بمنافذ الوحدة المحلية لمركز الخارجة الثابتة والمتنقلة وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في إقامة منافذ اللحوم والخضروات والسلع الأساسية لمحاربة إرتفاع الأسعار.

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