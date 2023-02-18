أحمد بلال يكشف عن أول راتب حصل عليه في النادي الأهلي

قال الكابتن أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، إن اللاعب من الضروري أن يركز على لعب كرة القدم فقط، ومن الضروري أن يوجد شخص يقوم بإدارة لعب كرة القدم من خلال مدير أعمال يفهم كرة القدم بشكل جيد، وهذا الأمر غير موجود في مصر.

وتابع "بلال"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "السجادة الحمراء"، المذاع على فضائية "الأهلي"، أن أول راتب حصل عليه في النادي الأهلي 50 ألف جنيه، وهذا الرقم لا يقارن بالأرقام الحالية، معقبًا: "أول راتب حصلت عليه اشتريت به سيارة اقتصادية".

وتابع أن العصر الآن اختلف وتغير، مشيرًا إلى أن اللاعب الآن حتى إذا لم يكن قادرًا على اللعب بشكل جيد فيحصل على 2 مليون جنيه على الأقل، مشيرًا إلى أن اللاعب من الضروري أن يستعين بمدير أعمال لكي ينظم فكره وأعماله وحياته.