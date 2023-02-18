آبي أحمد : إثيوبيا خرجت من صراع مكلّف.. والإيمان بالتضامن يحل مشكلات أفريقيا

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم السبت، ضرورة الاعتماد على الحلول الإفريقية لمشكلات القارة.

وقال آبي أحمد إنه يجري طرح مبدأ الحلول الإفريقية لمشكلات القارة، على نطاق واسع، في الصراعات، ومن الضروري البدء في توسيع هذا المبدأ ليشمل مجموعة واسعة من قضايا السلام والأمن، لاسيما الأمن الغذائي والسيادة الغذائية.

وأشار أحمد - خلال كلمته أمام القمة العادية الـ 36 لقادة وزعماء دول الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا - إلى كلمة الإمبراطور الإثيوبي هيلاسيلاسي في القمة الأول عام 1963 حينما رأى أن "الخلافات المستقبلية بين الدول الإفريقية، طبيعية. لكنه نصح أيضا أنه بضرورة أن تقتصر الجهود المبذولة لحلها، "على هذه القارة، وأن يتم عزلها عن تلوث التدخل غير الإفريقي".

وأضاف رئيس وزراء إثيوبيا - حسبما ورد على الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي - أن هذا اجتماع القمة يصادف مرور 60 عاما على تأسيس الاتحاد الإفريقي (منظمة الوحدة الإفريقية)، مشيدا بالزعماء المؤسسين للاتحاد.

وأشار إلى أن أثيوبيا خرجت العام الماضي - من صراع مكلف، منوها بمرور عاما على اتفاق بريتوريا الذي جرى توقيعه بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تجراي، في 2 فبراير 2022.

واعتبر أن صميم مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية؛ يكمن في الإيمان بالتضامن القاري والمساواة في الكرامة بين جميع البشر.