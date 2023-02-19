تطورات الحالة الصحية لنجل محمد ثروت.. استجاب للعلاج ويخضع لبروتوكول طبي

كشف المطرب محمد ثروت تطورات الحالة الصحية لابنه المخرج أحمد ثروت؛ بعد إصابته بجلطة فى شريان حساس.





ونشر ثروت على حسابه على "فيس بوك" صورة برفقة ابنه على سرير المرض، وكتب: "حابب أشكر كل اللي سأل عن ابني أحمد ثروت وإن شاء الله ربنا يستجيب لدعواتكم يارب العالمين، وحابب أطمنكم الحمد لله أحمد في تقدم واستجابة للعلاج من الجلطة وهو الآن يخضع لبروتوكول طبي لجهاز المناعة والجهاز العصبي".

وأضاف: "ورسالة إلى ابني حبيبي المحارب.. ربنا يتمم شفائك على خير ويحبب فيك خلقه أكتر وأكتر ولا شيء يهم غير الصحة وترجع تنور الدنيا بشقاوتك تاني يا حبيبي".

يذكر أن المطرب والمخرج أحمد ثروت نجل المطرب محمد ثروت تعرض لأزمة صحية مفاجئة، نقل على أثرها إلى إحدى المستشفيات، بعد تعرضه لضغط شديد بالعمل، ما أدى إلى إصابته بجلطة فى شريان حساس واضطراب فى الجهاز العصبى.



نجل محمد ثروت يتعرض لوعكة صحية :

نشر أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت صورة لحبيبته من المستشفى عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وكتب: "أفضل قضاء أوقات سيئة معك على الأوقات الجيدة مع شخص آخر. أفضل أن أكون بجانبك في عاصفة على أن أكون آمنًا ودافئًا بمفردي، ربنا يخليكي ليا يا بنت الأصول.

كشفت إحدى أقارب نجل الفنان محمد ثروت تفاصيل حالته الصحية بعد دخوله الي المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية.

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد": تعرض لجلطة في العصب الخامس والسابع وهو الآن تحت الملاحظة ولم يحدد موعد خروجه بعد من المستشفى"، وطلبت من الجميع الدعاء له".

ونشر عبر حسابه صورة له من داخل المستشفى بعد تعرضه لضغط شديد بالعمل مما أدى إلى إصابته بجلطة فى شريان حساس واضطراب فى الجهاز العصبى.