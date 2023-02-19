عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تطورات الحالة الصحية لنجل محمد ثروت.. استجاب للعلاج ويخضع لبروتوكول طبي

نجل محمد ثروت
نجل محمد ثروت

كشف المطرب محمد ثروت تطورات الحالة الصحية لابنه المخرج أحمد ثروت؛ بعد إصابته بجلطة فى شريان حساس.

txt

غيبوبة ..تدهور حالة فنان شهير بعد دخوله العناية المركزة

txt

زوجته فنانة شهيرة .. شاعر غنائي يطلق النار على نفسه ويتوفى في الحال



ونشر ثروت على حسابه على "فيس بوك" صورة برفقة ابنه على سرير المرض، وكتب: "حابب أشكر كل اللي سأل عن ابني أحمد ثروت وإن شاء الله ربنا يستجيب لدعواتكم يارب العالمين، وحابب أطمنكم الحمد لله أحمد في تقدم واستجابة للعلاج من الجلطة وهو الآن يخضع لبروتوكول طبي لجهاز المناعة والجهاز العصبي".

وأضاف: "ورسالة إلى ابني حبيبي المحارب.. ربنا يتمم شفائك على خير ويحبب فيك خلقه أكتر وأكتر ولا شيء يهم غير الصحة وترجع تنور الدنيا بشقاوتك تاني يا حبيبي".

يذكر أن المطرب والمخرج أحمد ثروت نجل المطرب محمد ثروت تعرض لأزمة صحية مفاجئة، نقل على أثرها إلى إحدى المستشفيات، بعد تعرضه لضغط شديد بالعمل، ما أدى إلى إصابته بجلطة فى شريان حساس واضطراب فى الجهاز العصبى.


نجل محمد ثروت يتعرض لوعكة صحية :

نشر أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت صورة لحبيبته من المستشفى عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وكتب: "أفضل قضاء أوقات سيئة معك على الأوقات الجيدة مع شخص آخر. أفضل أن أكون بجانبك في عاصفة على أن أكون آمنًا ودافئًا بمفردي، ربنا يخليكي ليا يا بنت الأصول.

كشفت إحدى أقارب نجل الفنان محمد ثروت تفاصيل حالته الصحية بعد دخوله الي المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية.

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد": تعرض لجلطة في العصب الخامس والسابع وهو الآن تحت الملاحظة ولم يحدد موعد خروجه بعد من المستشفى"، وطلبت من الجميع  الدعاء له".

ونشر عبر حسابه صورة له من داخل المستشفى بعد تعرضه لضغط شديد بالعمل مما أدى إلى إصابته بجلطة فى شريان حساس واضطراب فى الجهاز العصبى.

محمد ثروت المخرج أحمد ثروت نجل محمد ثروت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. خناقة بين محمد الشناوي والجهاز الفني لـ الهلال السوداني

كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال السوداني

تعليق عاجل من مرتضى منصور رئيس الزمالك على هزيمة الأهلي أمام الهلال

بعد فوز الهلال| خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

زوجته فنانة شهيرة .. شاعر غنائي يطلق النار على نفسه ويتوفى في الحال

أول رد فعل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني

قرار عاجل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني.. تفاصيل

صدى البلد يكشف حقيقة عقوبات الأهلي على محمد الشناوي

موضوعات متعلقة

مسلسل اللعبة 4 خارج السباق الرمضاني المقبل .. تفاصيل

فيلم خطة مازنجر يدخل قائمة الأكثر مشاهدة على منصة شاهد

علاقتنا حلوة.. باسل الزارو يكشف حقيقة ارتباطه بمريم أوزرلي

شيرين عبد الوهاب أمام المحكمة الاقتصادية بسبب 10 ملايين جنيه غدا

تعرف على موعد ومكان عزاء والد الفنانة إيناس كامل

يسرا في رأس البر من أجل "حمد الله على السلامة"

بلقيس تطرح أحدث أغانيها "دا اللي حصل".. فيديو

سهيل يفوز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان العين السينمائي الدولي

ترشيحاتنا

طارق الأدور: صدمة كبيرة في الشارع الكروي بسبب الأهلي والزمالك

حكم سابق: ليس من حق لجنة الحكام منع نشر محادثات غرفة الفيديو

لتمويل المشاريع بـ3 مجالات.. البحث العلمي تفتح باب التقديم لبرنامج بريما 2023

تريزيجيه ومهاجم قوي.. سيف زاهر يعلن صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي

يعود لسيدنا نوح.. أحمد المسلماني يكشف مفاجآت حول مصطلح «أم الدنيا»

تطورات الحالة الصحية لنجل محمد ثروت.. استجاب للعلاج ويخضع لبروتوكول طبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون فلتر .. صور من قريب تكشف عمليات تجميل أحلام في وجهها

التذكرة بـ 20 جنيه .. ازدهار مشروع سينما الشعب بالمحافظات

تنهي حياتك .. جمال شعبان يحذر من تناول المشروبات الغازية يوميًا

تصيبك بالفطريات والتهابات جلدية .. ملابس لا ترتديها مرتين دون غسلها

فيديو

قرارات حكومية عاجلة بشأن أسعار الدواجن | فيديو

فرق إنقاذ عربية.. فلسطيني يطلق مبادرة لمواجهة الكوارث والزلازل |تغطية خاصة

انتشل إيطالية من النار بأعجوبة.. قصة شجاعة شاب مصري في روما |فيديوجراف

والدها تنازل والمحكمة تقرر إعدامها .. ماذا فعلت فتاة بورسعيد أثناء محاكمتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ