لاعب الأهلي السابق: غياب كهربا غير مقنع وتغييرات كولر ليست جيدة

أكد هاني العجيزي، لاعب الأهلي السابق، أنه لا يقدر أن يحكم على قندوسي خلال مباراة الهلال السوداني.

وقال العجيزي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لا أقدر أن أحكم على قندوسي في مباراة الهلال، خاصة أن توقيت الدفع به لم يكن طبيعيا، كان هناك بدائل أفضل".

وأكمل: "الأهلي يمر بأزمة في مركز رأس الحربة، وغير مقتنع بأن غياب كهربا بسبب نزلة برد، خاصة أنه كان مستبعدا أمام فلامنجو أيضا".

وتابع: "اللعب ببيرسي تاو جعل مهمة الأهلي صعبة، خاصة أن كولر استبعد شادي حسين قبل اللقاء".

وأتم: "غير مقتنع بفكرة عمل مداورة أمام ريال مدريد، التغييرات الكثيرة التي يقوم بها كولر غير جيدة".