مسلسل لا ينتهي.. القصة الكاملة لانهيار عقار القباري بالإسكندرية

تكتظ مدينة الإسكندرية بمئات العقارات القديمة المتهالكة، والتي تمثل مشكلة كبيرة لكل صناع القرار بالإسكندرية فهي مشكلة قديمة تعود إلى عقود مضت، وتتفرع في أكثر من اتجاه، وقد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا لحل أزمة أكثر من أسرة بعد انهيار العقارات التي يقطنون بها.

وبالأمس، تمكنت قوات الحماية المدنية فى الإسكندرية، من إخراج شخصين من أسفل حطام عقار القباري غرب الإسكندرية المنهار، توفى أحدهما خلال تلقى العلاج بينما نقلت الإسعاف الآخر إلى المستشفى من أجل إنقاذه.

وقد انهار عقار بمنطقة القباري التابعة لقسم مينا البصل بحي غرب بمحافظة الإسكندرية، أسفر عن إصابة شخص وتم إسعافه على الفور، ووجود شخصين أسفل العقار، نقل أحدهما للمستشفى وتوفى الآخر أثناء علاجه.

تجمع عدد من الأهالي مع وصول رجال الحماية المدنية واللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، وقيادات الشرطة ورجال قسم شرطة مينا البصل ومازال البحث مستمرا عن ضحايا تحت الأنقاض.

وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب بمحافظة الإسكندرية، إن انهيار العقار أسفر عن إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى، ويوجد 2 أسفل العقار جار البحث عنهما.

ووفقًا لرئيس حي غرب، العقار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض برقم 45 لسنة 2019.

وأوضحت المهندسة رئيس حي غرب، أن قوات الحماية المدنية استخرجت شخصين على قيد الحياة من تحت الأنقاض وتم نقلهما إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم فيما توفى أحدهما أثناء تلقيه العلاج بالمستشفى.

جرى فرض كردون أمني بموقع العقار المنهار حفاظًا على سلامة المارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

ووصل فريق من النيابة إلى موقع العقار المنهار لمعاينة الواقعة وطلب ملف العقار من الحي.