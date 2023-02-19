اليوم.. افتتاح معرض "أهلا رمضان" بميدان محمد نجيب بالإسكندرية

يفتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، "معرض اهلآ رمضان" الذي يقام تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يقع المعرض شرقي الإسكندرية بميدان محمد نجيب سيدي بشر ، في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وبالأمس، افتتح اليوم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية "مهرجان الإسكندرية للتسوق"، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وبمشاركة مديرية التموين والغرفة التجارية بالإسكندرية.

وتفقد محافظ الاسكندرية "مهرجان التسوق" المقام بنفق محطة الرمل، والذي يتضمن ١٥ باكية عرض لأنشطة تجارية غذائية مختلفة ومتنوعة تصل لأكثر من ١٠٠ سلعة تتنوع ما بين الزيوت ، والأرز ، والسكر ، والمكرونات ، والخضروات والفاكهة ، ومنتجات الألبان ، واللحوم الطازجة ، والدواجن ، وياميش رمضان، والعطارة ، وعسل النحل ومنتجاته، وحلويات العيد ، والبقالة ، والمخللات والمنظفات.

جاءت أسعار السلع مخفضة بشكل كبير عن الأسواق وتأتي أبرز السلع المعروضة اللحوم البلدية ١٦٠ جنيه بدلا من ٢٤٠ ، والفراخ البانية الكيلو بسعر ١٥٠ بدلا من ١٨٠ ، وزجاجة الزيت ٨٠٠ ملي ٣٥ جنية بدلا من ٥٠ جنية ، وغيرها الكثير من التخفيضات التي تقدمها محافظة الإسكندرية كهدية للمواطن السكندري قبل دخول شهر رمضان المعظم.

وقد أثني اللواء محمد الشريف على الجهد المبذول في تنظيم المهرجان، كما شدد على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة لكل السلع المعروضه وتوفيرها، لتعظيم استفادة المواطن السكندري من المنتجات والسلع التي تم طرحها بالمهرجان.

كما أشاد الشريف بجهود ومشاركة الغرفة التجارية بالإسكندرية ، والجهود المتميزة والحراك المتواصل لوزارة التموين لمراقبة أي تجاوزات في الأسعار والتعرف عن كثب على مستويات الأسعار، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تضر بمصلحة المستهلك.

جاء ذلك بحضور؛ الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية ، والمحاسب محمد سعدالله مدير مديرية التموين بالإسكندرية والأستاذة عزة سعد رئيس حي وسط.

يأتي هذا في إطار توجه الدولة لمواجهة المتغيرات التي ألقت بظلالها على أزمة الغذاء وارتفاع السلع الأساسية عالميًا؛ وانطلاقًا من حرص واهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطن، لاسيما ما يتعلق بتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة لحماية الأسر المصرية من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية.