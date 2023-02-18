مفاجأة عن قوة زلزال مصر المتوقع وغرق الإسكندرية واختفاء الدلتا.. فيديو

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية إخبارية عن خبراء يتوقعون قوة زلازل قد تضرب مصر وموقف الإسكندرية من الغرق



لا توجد دولة في العالم في مأمن من الزلزال وكل يوم يسجل زلزال في مختلف أنحاء العالم بما فيه مصر، هكذا كانت تصريحات الدكتور صلاح الحديدي أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية.

وأكد الدكتور صلاح أن هذه الزلازل تكون قوتها ضعيفة وغير محسوسة للمواطن العادي في مصر،

كما أن مصر تقع في منطقة لا تتعرض للزلازل المدمرة، ولكن يمكن أن تتعرض لزلازل متوسطة القوة.

وأكد أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلازل في مصر لا يتوقع أن تصل للمرحلة التدميرية التي كانت عليها في تركيا وسوريا.

و تسببت تصريحات العالم الهولندي فرانك هوجربتس، بشأن وقوع زلزال في مصر ولبنان والأردن، في حالة من الجدل خلال معظم منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنه تنبأ بحدوث زلازل في تركيا وسوريا بالموعد وتحققت نبوءته.

وصرح العالم الهولندي أن حركة الكواكب والأقمار تشير إلى وقوع زلزال أقوى محتمل في منطقة الشرق الأوسط وتحديدًا في دول مصر ولبنان والأردن، وقد يكون ذلك خلال أسبوع وفقًا لحركة الكواكب.

واستكمالاً للظواهر الطبيعية التي تحدث في مصر و بخصوص التخوف من غرق مدينة الإسكندرية، قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إن الحديث عن غرق مدينة الإسكندرية حق يراد به باطل، وحق لأن هناك ارتفاع في منسوب سطح البحر وانخفاض في منسوب دلتا النيل، لكن هذا لا يؤدي إلى غرق أي شيء وفي ظل الجهود الحالية لحماية الشواطئ فإن حدوث هذا الأمر يكون مستبعد،

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه لا أحد يمكنه منع الظواهر الطبيعية لكن يمكن تفادي الخسائر.

وأكد الدكتور جاد القاضي أنه منذ 245 مليون سنة كان البحر المتوسط يغطي معظم شمال أفريقيا ووصل بسواحله إلى شمال السودان، كما أن هضبة المقطم التي تعتبر أعلى مكان في القاهرة هي ترسيبات من عمق البحر الأبيض المتوسط".