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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تحت شعار ساند.. معهد إعداد القادة ينظم ملتقى قادة التغيير لطلاب الجامعات

مدير معهد إعداد القادة
مدير معهد إعداد القادة

نظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ملتقى قادة التغيير لطلاب الجامعات المصرية والذي يقام تحت شعار "ساند".

 

انطلاقا من دور معهد إعداد القادة فى تنشئة وإعداد الشباب لكي يكونوا نموذجًا مشرفًا لمصر وعلى قدر كبير من المسئولية والكفاءة العالية في أداء واجباتهم تجاه بلادهم، ، وبمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة من الجامعات والمعاهد المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور  أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وقيادة أ.د/كريم همام مدير المعهد، وإشراف د/ حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتورعبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد.

 

بحضور البطلة الأولمبية كابتن "جيانا فاروق" وهي لاعبة كاراتيه مصرية، وأول بطلة أولمبية حققت أول ميدالية ذهبية لمصر.

 

وخلال انطلاق الجلسة الافتتاحية للملتقى قدم أ.د/ كريم همام مدير المعهد تحية أ.د/ أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحا خلال كلمته أهمية اللقاءات مع الشباب والاستماع إليهم، من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم فضلًا عن توضيح القيم الأخلاقية النبيلة والمتمثلة فى تحقيق التسامح والمحبة بين الناس، وضرورة استعادة الثقة لدى الشباب وتحمل المسؤولية والاهتمام بتنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية ورفع الوعي لديهم.

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كما أوضح حرص وزارات الدولة على   التعاون المستمر لتعزيز مكانة الشباب والعمل على تنمية قدراتهم الإبداعية في مختلف المجالات، وتفعيل دور الشباب، وحث الطلاب  على تحقيق التميز في الأنشطة الطلابية.

 

كما أفاد مدير معهد إعداد القادة أن هذا الملتقى يعد ركيزة أساسية لتحسين أداء الشباب،  وذلك من خلال المشاركة والنمذجة وورش العمل المختلفة التى يقدمها المعهد بمشاركة مجموعة من المحاضرين والمدربين من العلماء والمفكرين.

 

كما أوضح "همام" أن هذا الملتقى يأتى ضمن مبادرة "ساند" لدعم وتشجيع الشباب على التحاور وتبادل الرؤى والأفكار لخلق جيل من الشباب الواعي.

 

هذا واستكملت فعاليات اليوم بلقاء بعنوان " الحلم والحقيقة"، وحاضر فيها كابتن جيانا فاروق البطلة الأولمبية، حيث ناقشت خبراتها  مع الطلاب والحلم الذى دام انتظاره 21 عاما، حيث بدأ تمارس الكاراتيه، إلى أن أصبحت بطلة أولمبية وحققت أول ميدالية ذهبية لمصر في اللعبة بالأولمبياد.

 

كما أوضحت للطلاب الصعوبات التى واجهتها خلال مشوارها الرياضى وكيف تغلبت على تلك المعوقات، موجهًا نصيحة للشباب بعدم الاستسلام وضرورة التمسك بالحلم وتحقيقه، كما أدير حواراً مفتوحا بين الطلاب والكابتن جيانا شمل العديد من الاستفسارات حول كيفية تحقيق الهدف وتنمية الذات وخلال تحاورها مع الطلاب حثت على الطموح والاصرار للوصول للهدف. 

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معهد اعداد القادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلاب الجامعات المصرية المعاهد المصرية وزير التعليم العالى والبحث العلمى

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