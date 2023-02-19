أخبار التعليم.. حقيقة حدوث زلزال تركيا وسوريا بفعل فاعل وزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تصريحات أثارت الجدل.. حقيقة حدوث زلزال تركيا وسوريا بفعل فاعل

وحول أن يكون سبب زلزال تركيا وسوريا المدمر بفعل فاعل قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن فكرة أن يكون السبب في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بفعل فاعل أمر في اعتقادي غير صحيح ومستبعد الحدوث، خصيصا وأن منطقة تركيا والتي شهدت الزلزال منطقة نشطة زلزاليا وأن هذه ليست المرة الأولي التي تشهد المنطقة زلزال بتلك القوة التدميرية، وأن مثل هذا الكلام الذي كان قد انتشر إثناء فترة كورونا وأنه في تلك الفترة إيضآ كان قد تحدث البعض أن يكون الفيروس مصنع من خلال أحد المعامل.

صيدلة القاهرة: 25 الجاري المواعيد النهائي للتقديم للماجستير ونهاية مارس المقبولين

أعلنت الدكتورة غادة أحمد عبد البارى عميدة كلية الصيدلة جامعة القاهرة فتح باب التقديم لبرامج ماجستير العلوم الصيدلية فى التخصصات التالية: صيدلانيات - وصيدلة صناعية - عقاقير- أدوية وسموم – كيمياء عضوية صيدلية – كيمياء صيدلية، وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023.

تعليم الوادى الجديد: اتخاذ إجراءات تفعيل مجموعات الدعم بالمدارس

قال المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيل "مجموعات الدعم" بمدارس المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى، نائب المحافظ.

مؤتمر بطب قنا يوصى بمراجعة المقررات الدراسية وتنقيتها

أوصى المؤتمر الثاني لقسم التعليم الطبي بكلية طب جامعة جنوب الوادى، بضرورة مراجعة المقررات الدراسية وتنقيتها بما يتناسب مع المخرجات التعليمية.

هل زلزال تركيا وسوريا المدمر بفعل سلاح هارب|رئيس البحوث الفلكية يجيب

ما زال زلزال تركيا وسوريا المدمر والذي وصلت قوته إلي 7-8 ريختر يلقي بظلاله حتي الآن رغم مرور عدد كبير من الأيام فقد حدث الزلزال يوم الإثنين الموافق 6 فبراير 2023، وفور حدوث الهزة الأرضية في تركيا خرج بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا يقول بإن السبب في زلزال تركيا هو سلاح يدعي سلاح هارب، بينما ذهب البعض ليقول انه بفعل أسلحة نووية محاولين ربط النشاط الزلزالي في تركيا نتيجة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس ضمن خطة دعم التعليم العالي لأساتذة الجامعات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس من خلال مشاركتهم في التدريس والتدريب، لطلاب البرامج المتميزة داخل الجامعات الحكومية ومن خلال البرامج الدولية داخل الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية.

خبير تعليم: المنح الدراسية طوق نجاة للعديد من الطلاب المتفوقين

يسعى العديد من طلاب الجامعات المختلفة إلى التقديم لمنح دراسية مجانية، والالتحاق بالجامعات خارج مصر للدراسة ببرامج دراسية جديدة في مختلف المجالات والتخصصات، لكي يكونوا مؤهلين إلى سوق العمل الدولية في مختلف المجالات والتخصصات.