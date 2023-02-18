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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

تعليم الوادى الجديد: اتخاذ إجراءات تفعيل مجموعات الدعم بالمدارس

وكيل التعليم
وكيل التعليم

قال المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، إنه تم  اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيل "مجموعات الدعم" بمدارس المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى، نائب المحافظ.

يأتى ذلك من منطلق الحرص على تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، ودعم طلاب المحافظة بجميع الصفوف الدراسية وتحسين مستواهم الدراسي، فضلًا عن القضاء على مراكز الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى اختيار أفضل معلمين متميزين بعناية فائقة لتدريس المواد الدراسية المختلفة في مجموعات الدعم، وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية.

وأشار عبدالعزيز لتوجيهاته المشددة لكل المعنيين بضرورة توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب بمجموعات الدعم، منها تجهيز القاعات المخصصة لذلك، ومراعاة الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن اختيار المعلمين الأكفاء ذوي الخبرات.

وفي سياق متصل، صرح المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، بختام فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية (على مستوى المديرية) والتى يجرى تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، برئاسة السيد جمال آدم رئيس أمانة الحزب بالمحافظة.

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وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم عن تأهل مدرسة الشهداء الإعدادية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، للتصفية النهائية على مستوى الجمهورية بعد فوزها بالمركز الأول على مستوى المديرية، موجهًا خالص التهنئة لإدارة الخارجة التعليمية ومدرسة وفريق الشهداء الإعدادية، متمنيًا التمثيل المشرف واللائق بتصفيات الجمهورية وحصاد مركز متقدم.

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