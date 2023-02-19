أمانى وعبد الحكم يشهدان انطلاق فعاليات تدريب معلمات وموجهي التعليم المجتمعى بالفيوم

شهدت بالفيوم، و خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى وتعليم الكبار ، انطلاق فاعليات تدريب معلمات وموجهى التعليم المجتمعى على منصة وزارة التربية والتعليم لتسجيل التحاق الطلاب وتسجيل بيانات الحضور والغياب ،بقاعة نقابة المعلمين بالفيوم.

جاء ذلك بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية ، ورضا حسين محمد مدير إدارة بالتعاون الدولى، ومراد أحمد مدير عام التعليم العام بالمديرية، و أشرف عبد الجواد مدير مركز المعلومات بالمديرية، وسمية محمد مدير إدارة التعليم المجتمعى بالمديرية.

وأشارت الدكتورة أمانى قرنى، إلى أن التدريب ياتى فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وبرنامج الأغذية العالمي بهدف رفع كفاءة معلمات وموجهى التعليم المجتمعى على منصة وزارة التربية والتعليم لتسجيل الطلاب وكذلك تسجيل بيانات الحضور والغياب.

جدير بالذكر ، أنه يتم تنفيذ التدريب لمدة خمسة أيام في الفترة من الأحد 2023/2/19 وحتى الخميس 2023/2/23م، ومدة التدريب للمعملة يوم واحد، مع ضرورة تناوب المعلمات في الحضور وعدم غلق المدرسة لانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

ووجهت وكيل الوزارة رسالة شكر وتقدير لنقابة المعلمين بالفيوم والقائمين على التدريب على الجهود المبذولة ،متمنية للجميع التوفيق والنجاح.

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