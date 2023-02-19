برلماني: مصر أصبحت بيئة أمنة تماما لمختلف أنواع الاستثمار

قال النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن كثرة الفرص الاستثمارية الواسعة والمتنوعة في مصر من مشاريع عملاقة صناعيا وزراعيا، وفي الموانىء المصرية وفي العاصمة الإدارية الجديدة، وأكثر من 25 مدينة مصرية جديدة، وقناة السويس الجديدة، وغيرها من مجالات وفرص الاستثمار الضخمة، تشهد بحيوية وعظمة الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس السيسي.

ونوه مجاهد نصار في تصريح صحفي له اليوم، بلقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمتابعة نتائج الجولة الترويجية للاستثمار فى عدد من الدول العربية، خلال الفترة من 5 إلى 17 فبراير الجاري فى 5 دول عربية هى: البحرين، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، لتقديم العديد من العروض التعريفية حول الاقتصاد المصري، وشرح مفصل عن أهم الفرص الاستثمارية المتاحة به.

ولفت عضو صناعة البرلمان، إلى أن الجولة الاستثمارية لوزيرة التخطيط جاءت لتأكيد حرص الدولة المصرية على تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات المحلية، والأجنبية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص فى المجال الاقتصادى، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة لدخوله فيها، وزيادة نسبة مشاركاته.

واختتم النائب مجاهد نصار، بالتأكيد على أن مصر أصبحت بيئة أمنة تماما لمختلف أنواع الاستثمار، بفضل عملية تنمية شاملة يقودها الرئيس السيسي، ونهضة عمرانية وعقارية غير مسبوقة، علاوة على أجندة واضحة للعمل الوطني في مختلف المجالات.