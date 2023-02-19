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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام أوكرانيا

إعلان عاجل من الاتحاد
إعلان عاجل من الاتحاد الأوروبي بأن انضمام أوكرانيا

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إن أوكرانيا عضو في الأسرة الأوروبية، لكن عضوية الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تحدث بين عشية وضحاها.

وقال بوريل: "أوكرانيا عضو في الأسرة الأوروبية"، مضيفًا أن "مستقبل أوكرانيا سيكون في الاتحاد الأوروبي".

وأوضح أن “القادة الأوروبيون قد أشاروا بالفعل إلى أن أوكرانيا ومولدوفا، ولاحقًا جورجيا ستكونان أعضاء في الاتحاد الأوروبي، والعملية مفتوحة".

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وقال بوريل: "مع ذلك، لا تتوقع أن يتم ذلك بين عشية وضحاها، دون تلبية بعض المتطلبات”.

ومنح الاتحاد الأوروبي العام الماضي أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشحين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المفوضية الأوروبية في موادها إلى أن عملية الانضمام إلى الاتحاد ككل تتكون من ثلاث مراحل.

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