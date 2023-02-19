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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية التركي يستقبل نظيره الأمريكي لبحث إمكانية تقديم المساعدة لأنقرة بعد الزلزال

استقبال وزير الخارجية
استقبال وزير الخارجية التركي لنظيره الامريكي

استقبل الوزيرالتركي مولوود تاشاوش أوغلو اليوم الأحد، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ،لدى وصوله  لتركيا من أجل زيارة رسمية ومناقشات حول إمكانية تقديم واشنطن المزيد من المساعدة لأنقرة وهي تكافح في أزمتها في أعقاب الزلزال المدمر الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.

ويذكرأن ضرب يوم 6 فبراير زلازلان مدمران جنوبي تركيا وسوريا بقوة 7.8 و7.6 درجة على مقياس ريختر، أسفر عنه مقتل أكثر من 47000 ضحية، وفي تركيا حصيلة الضحايا وصلت إلى 40 ألف و689 ضحية، بحسبما نشرت وكالة "رويترز" الإخبارية.

أما في سوريا بلغ عدد الضحايا حتى الان 6396 ضحية.

كما ستتصدر جدول الأعمال الزيارة عطاءات الناتو المتوقفة من السويد وفنلندا ، والتي رفضت تركيا حتى الآن التصديق عليها ، قائلة إن ستوكهولم على وجه الخصوص تأوي من تسميهم أعضاء في الجماعات الإرهابية. أشارت أنقرة مؤخرًا إلى أنها ستوافق فقط على فنلندا.

وهبط بلينك  في مطار إنجرليك الجوي في مدينة أضنة بجنوب تركيا بعد ظهر يوم الأحد ، حيث كان من المقرر أن يقوم بجولة بطائرة هليكوبتر في المنطقة التي ضربها الزلزال مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.
وسيجري بلينكين مزيدا من المحادثات الثنائية في أنقرة يوم الاثنين.

وقالت مصادر مطلعة على التخطيط إنه من المتوقع أن يلتقي أيضا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومنذ وقوع الزلزال المدمر، أرسلت الولايات المتحدة فريق بحث وإنقاذ إلى تركيا ، إلى جانب الإمدادات الطبية وآلات تكسير الخرسانة وتمويل إضافي بقيمة 85 مليون دولار من المساعدات الإنسانية التي تغطي سوريا أيضًا.
وهذه هي زيارة بلينكين الأولى لتركيا كوزير للخارجية وتأتي بعد عامين من توليه منصبه. 

استقبال وزير الخارجية التركي مولوود تشاووش اوغلو نظيره الأمريكي
استقبال وزير الخارجية التركي مولوود تشاووش اوغلو نظيره الأمريكي
استقبال وزير الخارجية التركي مولوود تشاووش اوغلو نظيره الأمريكي
استقبال وزير الخارجية التركي مولوود تشاووش اوغلو نظيره الأمريكي
استقبال وزير الخارجية التركي مولوود تشاووش اوغلو نظيره الأمريكي
استقبال وزير الخارجية التركي مولوود تشاووش اوغلو نظيره الأمريكي
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