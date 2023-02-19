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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"الصحفيين" يقر الميزانية ويبحث التظلمات وعددا من طلبات الأعضاء ومذكراتهم

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

اجتمع مجلس نقابة الصحفيين، مساء أمس السبت، برئاسة ضياء رشوان نقیب الصحفيين، لمناقشة الميزانية، المقرر عرضها على الجمعية العمومية، المقرر دعوتها للانعقاد العادي الجمعة 3 مارس المقبل، بمقر نقابة الصحفيين، ومطالعة شئون الأعضاء، والإجراءات التنفيذية المتعلقة بالجمعية العمومية، والانتخابات على مقعد النقيب وعضوية المجلس، وتقارير اللجان، وما استجد من أعمال.

ووافق المجلس على إقرار الميزانية، التي سترسل للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، عبر الإيميل، وفق قواعد البيانات المسجلة بالنقابة، وتوضع نسخة منها على موقع النقابة، وطباعة نسخ ورقية تُتاح بالنقابة لمن يرغب في الحصول عليها مطبوعة.

وجدد المجلس شكره للنقيب ضياء رشوان، لما بذله من جهود كبيرة، أثناء شغله مقعد النقيب لدورتين متتاليتين، تمكن خلالهما من تعظيم موارد النقابة، بما عزز قدرتها على تحسين الخدمات المقدمة للزملاء والإيفاء بالتزامات مستحقات البدل والمعاشات والعلاج، وغيرها من الخدمات دون أي تعثر يذكر.

واطلع المجلس على موافقة هيئة النيابة الإدارية على طلب اللجنة المشرفة على الانتخابات، للإشراف القضائي الكامل على عملية الانتخابات، بداية من التصويت والفرز وإعلان النتائج، إعمالا لقرار المجلس في اجتماعه السابق.

وسبق اجتماع مجلس النقابة اجتماع للجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعضوية الستة أعضاء، المستمرين في عضوية المجلس، وعشرة أعضاء من الجمعية العمومية بجدولي المشتغلين والمعاشات، وضعت خلاله ضوابط الدعاية، وعدد وكلاء المرشحين، بما يضمن الشفافية والمساواة، وسيتم إعلان تلك الضوابط، عقب إعلان الكشوف النهائية للمرشحين.

وناقش المجلس التظلمات المقدمة من الزملاء المستبعدين من كشوف إعانة البطالة لأسباب متنوعة، أفاد الزملاء بزوالها، حيث قرر المجلس تفويض النقيب في مخاطبة الجهات المعنية على وجه السرعة، بكشوف المتظلمين والمتقدمين الجدد، لإعادة المستحقين وإضافة الجدد في غضون أسبوعين على الأكثر.

وكان المجلس، بناء على اقتراح النقيب، رفع نسبة معاش البطالة بنسبة ٢٥٪ ليصل إلى١٢٥٠ جنيها، وتراجع الكشوف بنهاية العام، ويسمح للمستبعدين بالتظلم وللمستحقين من غير المدرجة أسماؤهم بالكشوف بتقديم طلبات لفحصها، شريطة أن يكون مر على طالبي بدل البطالة الجدد، عشر سنوات على الأقل بجدول تحت التمرين، ومستمرة عضويته بجدول
المشتغلين.

وناقش المجلس عددا من الطلبات والمذكرات المقدمة من الزملاء، ذات الصلة بأزمات في بيئة العمل ببعض الصحف، وأخرى ذات صلة بمستحقات المعاش والعلاج والتسويات، واتخذ عدة قرارات حاسمة بشأنها، تصب في صالح الزملاء والمهنة.
وطالع المجلس أعمال تجديد واجهة النقابة، حيث أكد محمد شبانة، أنها ستنتهي قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية، وشكره المجلس لجهده في هذا الشأن.

وتيسيرا على الزملاء الجدد والمنتقلين إلى جدول المشتغلين، وافق المجلس على تقسيط رسوم استخراج کارنيه العضوية تحت التمرين والمشتغلين على شهرين، خصما من بدل التكنولوجيا والتدريب، على أن يسدد المقبولين بجدول تحت التمرين دفعة أولى 700 جنيه.

ووافق المجلس على مقترحات السكرتير العام، بشأن عدة إجراءات لازمة لتقييم فني لكفاءة مبنى النقابة، بما يشمله من خدمات للأعضاء، بينها المصاعد ومنظومة التكييف المركزي، واحتياجات التحول الرقمي، لتيسير تقديم الخدمة للزملاء، من قبل لجنة متخصصة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات الحكومية.

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