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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشييع جثامين ربة منزل وبناتها الثلاثة اختنقوا بالغاز في بني سويف.. تفاصيل

تشييع جثامين ضحايا
تشييع جثامين ضحايا بني سويف

شيع المئات من  أهالى قرية قمبش الحمراء  التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف ، اليوم الأحد جثامين أم وبناتها الثلاثة ، الذين لقين  مصرعهن  نتيجة اختناقهن   بـ غاز ثاني أكسيد الكربون، والذي انبعث من موقد التدفئة داخل منزلهن .

وأدى المئات من أهالى قرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف ، صلاة الجنازة على جثامين الام وبناتها الثلاثة ،حيث تم تشييع الجثامين الأربعة إلى مقابر العائلة بالقرية .

ووصلت جثامين الأم وبناتها الثلاثة إلى قرية قمبش الحمراء ، التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف ، وسط حالة من الحزن الشديد التي انتابت اهالى القرية ، واستقبل الجثامين المئات من أهالى القرية قبل أداء صلاة الجنازة.

" صدى البلد "التقي وبعض الأهالي بالقرية  في البداية يقول عم حبيب أحد جيران الضحايا: ان الأب جمال عامل باليومية وهو رجل كبير السن ولدية من الأبناء 8  ومتزوج من قرية البساتين التابعة لمركز بني سويف ولديه 8 أبناء 3 بنات الاتي لقين مصرعهن جميعا مع والدتهن  و5 صبيان .

ويقول ياسر خالد البنات الضحايا : ان أخته نادية عادة ماتنام في غرفة منفصلة هي والبنات وينام الاب مع ابناءه البنين في حجرات منفصلة غيرهن  ولشدة البرودة كانت اختي تشعل النيرات في مكان مخصص لها للتدفئة . 

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ولقيت أم مصرعها وثلاثة من بناتها ، ، اليوم الأحد، بعد تعرضهن  للاختناق بعد تسرب غاز  ثانى أكسيد الكربون نتيجة التدفئة داخل منزلهم بقرية قمبش الحمراء التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

تلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد إبلاغ اهالى قرية قمبش بالعثور على أسرة فى حالة غيبوبة نتيجة استنشاق غاز ثانى أكسيد الكربون، اثر تشغيل المدفئة بمنزلهم بقرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.


وانتقلت أربعة سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ، وتم نقل أم وثلاثة من أولادها إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

واستقبل المستشفى نادية جمعة صابر 50 سنة وأولادها حنان جمال محمد 11 سنة، أسماء جمال محمد 26 سنة، نورا جمال محمد 20 سنة جثث هامدة، وتم ايداعهم مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تشييع جثامين ضحايا بني سويف
تشييع جثامين ضحايا بني سويف
تشييع جثامين ضحايا بني سويف
تشييع جثامين ضحايا بني سويف
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