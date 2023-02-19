مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران يرصدون يورانيوم مخصب حتى نقاوة 84%

رصد المراقبون الذريون الدوليون في إيران الأسبوع الماضي يورانيوم مخصب إلى مستويات أدنى بقليل من المطلوب لصنع سلاح نووي ، وفقًا لاثنين من كبار الدبلوماسيين ، مما يؤكد خطر أن الأنشطة النووية غير المقيدة للبلاد قد تؤدي إلى أزمة جديدة.

وتحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيح كيفية تكديس إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84٪ - وهو أعلى مستوى وجده المفتشون في البلاد حتى الآن ، وتركيزًا يقل بنسبة 6٪ فقط عن المطلوب لسلاح.

وكانت إيران قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق أن أجهزة الطرد المركزي لديها مهيأة لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60٪.

وهذا يمثل أعلى مستوى لتخصيب اليورانيوم تم اكتشافه حتى الآن في الجمهورية الإسلامية

ذكرت وكالة بلومبرج يوم الأحد نقلا عن 'اثنين من كبار الدبلوماسيين' أن مفتشين نوويين دوليين أرسلوا إلى إيران اكتشفوا الأسبوع الماضي يورانيوم مخصب إلى مستويات أقل بقليل من عتبة القنبلة الذرية.

وقال التقرير إن مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفوا يورانيوم مخصب بنسبة 84 في المائة ، وهو أعلى مستوى تم اكتشافه حتى الآن في الجمهورية الإسلامية.

السؤال المعلق ، كما هو مفهوم ، هو ما إذا كانت إيران قد أنتجت المواد عن قصد. هناك احتمال أن يكون تركيز اليورانيوم قد حدث مصادفة داخل شبكة الأنابيب التي تربط مئات أجهزة الطرد المركزي النووية سريعة الدوران.

كانت المفاوضات بشأن السياسة النووية الإيرانية المتنازع عليها مع الغرب والتي تهدف إلى إحياء اتفاق عام 2015 في حالة ركود لعدة أشهر ويبدو أن واشنطن تقبل أن المحادثات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية وصلت إلى طريق مسدود.

هناك مخاوف ملحة فيما يتعلق بالتحالف العسكري المزدهر بين طهران وموسكو ، والذي يرى الدولتين المارقتين يطوران 'شراكة دفاعية كاملة'.

وبحسب ما ورد يحاول مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحديد ما إذا كانت طهران قد قامت عن قصد بهذه الخطوة أم أنها كانت 'تراكمًا غير مقصود داخل شبكة الأنابيب التي تربط مئات أجهزة الطرد المركزي سريعة الدوران المستخدمة لفصل النظائر'.