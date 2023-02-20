حادث مروع بالطريق الدولي.. مصرع وإصابة 6 أشخاص غربي الإسكندرية

شهد الطريق الدولى غربي الإسكندرية، حادثًا مروعًا، أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، وتم نقل الجثامين الى المشرحه والمصابين الى المستشفى لتلقى العلاج.

وبدأت الواقعة، عندما تبلغ لغرفة عمليات مرور الإسكندرية بوجود حادث على الطريق الدولى اتجاه الاسكندرية وتوقف حركة المرور وتم الدفع بسيارات الانقاذ على الطريق وابلاغ الاسعاف وبالمعاينة تبين اصطدام سعد من السيارات اسفرت عن مصرع 3 اشخاص واصابة 3 اخرين وتم نقل المصابين الى المستشفى.

كما قامت بفتح حركة المرور امام السيارات لمنع تعطل الحركة المرورية وإزالة اثار الحادث من الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالحادث.