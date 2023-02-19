مخرج "مايحدث في حياة نادين": فخور بعرضه في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

قال المخرج عمرو فكري، إنه فخور وسعيد بعرض فيلمه "ما يحدث في حياة نادين"، لأول مرة عالميا ضمن أفلام المسابقة العربية، بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

وأكد “فكري”، في تصريحات صحفية، على أنه تحمس كثيرا لعرض فيلمه أمام الجمهور في المهرجان الذي يتمتع بسمعة قوية، ويشهد الحضور الجماهيري الأكبر في هذه الفئة من المهرجانات المتخصصة في عرض الأفلام القصير.

وأشار مخرج "ما يحدث في حياة نادين"، إلى أنه كان متابعا لتطور مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير منذ فترة، لذا تحمس لمشاركة عمله ضمن مسابقاته، مشيرا إلى أنه ليس التجربة الأولى له، وقدم من قبل عدد من الأفلام التي عرضت داخل وخارج مصر.

شهدت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير اليوم، عرض الفيلم المصري «ما يحدث في حياة نادين» للمخرج عمرو فكري، في عرضه العالمي الأول ضمن أفلام المسابقة العربية.

وتدور أحداث فيلم "مايحدث في حياة نادين" حول فتاة تعاني من اضطراب الوسواس القهري مما يجعلها تخاف من أشياء كثيرة ولا تشعر بالأمان في حياتها.



تقام عروض أفلام المهرجان فى سينما مترو بوسط البلد خلال الفترة من ١٦ إلى ٢١ فبراير الجارى، وجميع العروض مجانية ومفتوحة للجمهور طوال فترة المهرجان، ويعقبها ندوات مع صناع الأعمال المشاركين من العديد من دول العالم، للحديث حول كواليس وصعوبات صناعة فيلم قصير، والفرصة التي يتيحها المهرجان لتكريم هذه الأعمال.



تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية. ، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.