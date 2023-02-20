برضع ميه ساقعة..سيدة إمبابة:ابني لا يتنفس كغيره وابنتي مشلولة..فيديو

يعيشون حياة تفتقر إلى مقومات أساسية جيدة، فإذا لم تعمل الأم يوما لن تأكل وأطفالها الـ 5 الذين تحمل مسؤوليتهم حيث يعيشون في بيت إيجار صغير وحالته سيئة بمنطقة إمبابة، شمال محافظة الجيزة.

“مش لاقين نأكل” بهذه الجملة عبر الطفل محمد، 6 سنوات عن وضع عائلته في مقطع فيديو لموقع “صدى البلد” من داخل أرجاء بيتهم الصغير والذي توجد به العديد من المشاكل.

عدل أبو زيد، هي والدة محمد، الذي لا يتنفس بشكل جيد بسبب معانته من مشاكل في الرئة نتج عنها تورم في جسده، كما أكدت والدته، مضيفة أن ابنتها جنات، 3 سنوات تعاني من شلل نصفي.

“ملك 9 سنوات ومحمد 6 سنوات” هما الطفلين الأكبر لوالدتهم عدل أبو زيد من منطقة إمبابة، والذين بعد وفاة والدهم تزوجت الأم من آخر وأنجبت من 3 أطفال لتزيد المسؤولية وسط المعاناة.

معاناة أم بإمبابة

ولفتت الأم التي هي في حيرة من أمرها على عدم قدرتها على توفير علاج ابنها وابنتها، موضحة: “علاج الواحد بيوصل لـ 700 جنيه في المرة، والكشف بيزيد عن 300، واحنا يدوب بندفع إيجار البيت 400 بالشهر”.

واختتمت سيدة إمبابة: “البيت أصلا متكسر، وخايفة يقع عليه وأولادي، وبخاف لما بسيبهم واطلع اشتغل كل يوم، وأصلا لو ما اشتغلتش يوم مش بنأكل، ولا فيه غطا كويس ولا أي حاجة زي ما حضرتك شايف، وشبابيك وباب محتاج يتصلح، أنا محتاجة إنه أنا وعيالي نبقا كويسين”.