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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب النشء بسيناء  على تصميم  الملابس وتعلم فن التطريز والمشغولات السيناوية

تدريب النشء بسيناء
تدريب النشء بسيناء علي صناعة الملابس التطريز

 

 


تنفذ مديريه الشباب والرياضة بمحافظة 

شمال سيناء ،برنامج تدريبي للنشء على تصميم وتنفيذ الملابس وتعلم فن الاكسسورات وفن التطريز والمشغولات السيناوية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتنمية النشء) بالتعاون مع المديرية لمحافظة شمال سيناء. 

وقال ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة،  أن فاعليات البرنامج تنفذ  بمركز شباب مدينة العريش بمشاركة 50 طليعا وطليعة، ويتم التدريب مع مدربين متخصصين في مجال فن التطريز وتصميم الاكسسوارات يومى الثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

وأضاف ، أن الوزارة لديها رؤية مهمة في حياة النشء لأنها مرحلة جنى ثمار الجمهورية الجديدة، وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030م. حيث  تسعى   الوزارة لتحديث برامجها ومشروعاتها لتمكين النشء والشباب، وتعمل على تأهيلهم في كافة المجالات المجتمعية .

 

إدارة الوقت

 

وأشار عبد المقصود رمضان مدير ادراة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة ، إلي أن تفعيل الأنشطة والورش  الفنية ،  تحقق للنشء  كيفية تنظيم وإدارة الوقت   ، وتحسن نموهم الاجتماعى والنفسى ،  بالإضافة إلى المساهمة في بناء شخصياتهم وتحسين مهاراتهم واتساع مداركهم وتطوير نشاطهم العقلى وإكتشاف وتقدير ذاتهم .

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انطلاق برنامج الوقاية من الإدمان والتعاطي في محافظة شمال سيناء

سيناء النشء المشغولات الملابس التطريز

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