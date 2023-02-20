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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

التنسيقية توقع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية دعمًا للقوة الناعمة

صدى البلد

وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، اليوم الأحد، وذلك في إطار التعاون المتبادل بين الجانبين، وحرص التنسيقية على الحفاظ على قوة مصر الناعمة.

وتم الاتفاق من خلال البروتوكول على التعاون في حملات التوعية التي تقوم بها النقابة والعمل على توسيع نطاق تأثيرها وفعاليتها، وتشجيع الشباب على الانخراط في مجالات الثقافة والفنون المتنوعة، والتعاون في دراسة وإعادة النظر في مواد القانون والتشريعات التي قد تعرقل نشر الثقافة والفنون المتنوعة.
واستهلت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلمتها بالترحيب بوفد نقابة المهن التمثيلية، مؤكدة أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي حرصاً من التنسيقية على الحفاظ على قوة مصر الناعمة، والفن كصناعة من الصناعات الهامة التي تواجه تحديات عديدة.

وأضافت أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حريصة على النهوض بالفن والعمل على مواجهة التحديات التي يتعرض لها من خلال الهيئة البرلمانية للتنسيقية، لما لهذا الملف من أهمية خاصة في الدور الريادي للدولة المصرية.

وأوضحت أن توقيع البروتوكول يأتي على خلفية لقاء سابق بين التنسيقية والنقابة، تم خلاله مناقشة التحديات التي تواجه صناعة الفن، مؤكدة أن التنسيقية تعمل مع كل النقابات المهنية والعمالية للعمل على حل المشاكل التي تواجههم.

من جانبه أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن توقيع البروتوكول يؤكد إيمان التنسيقية بالدور المهم لقوة مصر الناعمة الممثلة في فنها وفنانيها، مشيراً إلى حاجة الفن المصري إلى كافة أشكال الدعم لاستكمال دوره الريادي في العالم العربي.

وأضاف أن الفن كصناعة يواجه العديد من التحديات، ونعمل مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مواجهتها وحل المشكلات، كون التنسيقية تمثل صوت الشعب المصري.

وجاء توقيع البروتوكول بحضور وفد من نقابة المهن التمثيلية، برئاسة د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وضم كلًا من الفنانين إيهاب فهمي وأيمن عزب وعزوز عادل، أعضاء مجلس النقابة.

وحضر توقيع بروتوكول التعاون من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، والنائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، والنائب أكمل نجاتي، والنائب أحمد فوزي، عضوا مجلس الشيوخ، وكلا من؛ أحمد مشعل، أحمد خالد، ريهام الشبراوي، إيمان طلعت، دينا المقدم، رنا رجب، محمد السرساوي، مؤمن السيد، أحمد البشبيشي، عمرو خليفة، مريم طلعت السادات، محمد حامد، أحمد عبد العزيز، محمد الصعيدي، أعضاء التنسيقية.

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