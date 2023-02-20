سامح حسين يكشف سبب رفضه العمل مع الزعيم عادل إمام

حل الفنان سامح حسين، ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه واحد من الناس، المذاع عبر شاشة قناة الحياة، وتحدث خلال اللقاء عن مشواره الفني وحياته الشخصية.

وقال حسين خلال حواره بالبرنامج،:"أنا من عشاق الزعيم عادل إمام، وأكيد الشغل معاه إضافة لأي فنان، ولكن لما اتعرض عليا دور بمسلسل فلانتينو، الدور مجذبنيش كدور مهم أو مؤثر في الأحداث ورفضته.

واستكمل،:"المشكلة مكنتش في مساحة الدون اللي اتعرض عليا في مسلسل فلانتينو، لكن لأنه الزعيم لازم تحس إنك هتبقى مؤثر في العمل وأنا محستش بـ دا، والفنان حمدي المرغني قبل الدوم وقدمه حلو جدًا.