شاهد.. فعاليات اليوم الأول للملتقى الكشفي الثاني في رأس البر

نظمت الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط إدارة تنمية النشء الملتقى الكشفي الثاني بالمدينة الشبابية برأس البر خلال الفترة من 18 فبراير إلى 22 فبراير الجاري بمشاركة عدد 6 محافظات "السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، الدقهلية، القليوبية، دمياط" بإجمالي عدد 72 مشارك.

ياتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبمتابعة وكيل المديرية للشباب والقائم بأعمال مدير المديرية أسامة خليفة.

تمت فعاليات اليوم الأول بتدريب المرشدات على كيفية عمل عمل الخيام وكيفية استخدام أدوات الكشافة المختلفة من حبال وخشب وغيرها واستغلالها الإستغلال الأمثل فى وقت الأزمة أو فى المعسكرات الخلوية، ثم استكملت الفعاليات بتنفيذ عدد من المحاضرات المفيدة للمرشدات، وتم عرض بعض الاسكتشات بحضور وكيل المديرية والقائم بأعمال مدير المديرية أسامة خليفة.



الجدير بالذكر أن أهداف الحركة الكشفية المتمثلة في بث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب وتنشئة الشباب التنشئة الوطنية الصادقة وتكوين عادات الاعتماد على النفس والقيادة والطاعة والتعاون والمشاركة في مشروعات الخدمة العامة وتنمية المجتمع وخدمة البيئة والتطوع.

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