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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لحمها يحتوى على الزئبق السام.. جمعية بيئية تطالب بالتوقف عن قتل أسماك القرش!

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

طالبت جمعية الحافظ على البيئة "هيبكا" وقف صيد أسماك القروش وبيعها وذلك حفاظا على التوازن البيئى ، والبيئة البحرية .

وقالت "هيبكا فى بيان لها إن وجود أسماك القرش يوازن  النظام البيئي ، وهى تساعد في الحفاظ على الشعاب المرجانية ، وتحافظ على التنوع البيولوجي.

وأضاف بيان جمعية المحافظة على البيئة :" تحتوي أسماك القرش على أعلى تركيزات من ميثيل الزئبق من أي طعام بحري آخر حيث أنها تمثل قمة الهرم الغذائي، و الطهي لا يقضي على الزنبق"

وتابع البيان :" أسماك القرش أكثر قيمة إقتصادياً وهي على قيد الحياة وأسماك القرش كائنات بطيئة النمو وذات قدرات تكاثر منخفضة وتلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على التنوع البيولوجي.

انتشار عمليات التسويق لبيع أسماك القرش

جائت تلك المناشدات بعد انتشار عمليات التسويق لبيع أسماك القرش بمحافظات القناة وبيعها علنا فى الأسواق رغم أن القوانين البيئة والاتفاقات الدولية لصون الطبيعة تمنع وتحظر صيدها ، وتعبر بيعها فى الأسواق مخالف للقوانين البيئية .

 

البحر الأحمر أسماك القرش محافظات القناة التوازن البيئي صيد أسماك القرش

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